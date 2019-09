Geld verdienen met een elektrische auto: dit zegt het kabinet

Het kabinet trekt de portemonnee om honderden slimme laadpalen in Nederland te installeren. Daar kunnen elektrische rijders een graantje van meepikken.

Er zijn twee redenen waarom de adoptie van de elektrische auto nog hard in ontwikkeling is in ons land. Eén is de flinke aanschafprijs voor de meeste EV’s, punt twee is een angst omtrent de actieradius. De meeste mensen die dagelijks naar het werk rijden zullen er geen problemen mee ondervinden, maar elke dag of elke twee dagen laden is wel nodig. Dit is anders in vergelijking met een brandstofauto, die bijvoorbeeld één tankactie per week vereist.

Oplossing één is een betere actieradius. Daar zijn autofabrikanten natuurlijk mee bezig. Oplossing twee is een dekkend laadnetwerk. Dit laatste gaat lekker. Het aantal laadstations in Nederland groeit gestaag. De Nederlandse overheid helpt daar een handje aan mee. Het kabinet trekt 5 miljoen euro uit voor de aanleg van 472 slimme laadpalen voor elektrische auto’s. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Wat de term ‘slimme laadpaal’ betekent legt de staatssecretaris uit.

Het leveren van elektriciteit aan het net door elektrische voertuigen wordt ‘vehicle-to-grid’ genoemd. De aan de slimme laadpaal gekoppelde auto slaat het overschot aan duurzaam opgewekte stroom op. Vervolgens wordt op piekmomenten de stroom teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer te gebruiken, kan groene stroom efficiënter worden ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast. Om te voorkomen dat elektrische auto’s onverwacht leeg zijn na het ontladen, stelt het voertuig een deel van de accucapaciteit beschikbaar teruglevering aan het elektriciteitsnet. De eigenaar geeft hier toestemming voor en bepaalt zelf hoeveel elektriciteit van de auto gebruikt mag worden.

De honderden laadpalen komen in 21 gemeenten. Alleen al Utrecht krijgt 20 speciale pleinen voor EV’s om op te laden. De eerste slimme laadpleinen zijn in 2020 klaar voor gebruik, aldus van Veldhoven.

Geld verdienen met je elektrische auto

Een voordeel van zo’n slimme laadpaal is dat jij, als elektrische rijder, geld kunt verdienen. Het kabinet wil met deze laadpalen EV-rijders de mogelijkheid geven om stroom vanuit hun auto terug te geven aan het netwerk via de laadpaal. Bijvoorbeeld op een piekmoment wanneer het elektriciteitsnet veel energie nodig heeft. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel euro de verstrekker van stroom aan zo’n paal zal ontvangen. Ook is het afwachten hoe het kabinet dit precies ziet. Straks je auto op werk gratis opladen en dan de stroom weer op een piekmoment teruggeven aan de slimme paal in ruil voor cash money?