Formule 1 krijgt harder rubber vanaf Silverstone

Zorgt harder rubber in de F1 ervoor dat de andere teams wat dichterbij komen aan Red Bull?

Regelwijzigingen zijn sinds jaar en dag de escape voor de FIA en de Formule 1 rechtenhouder om het veld weer wat door elkaar te husselen. Op een gegeven moment heeft immers iedereen het wel gezien als hetzelfde team jaren achtereen wint. Ferrari met Schumacher en Mercedes met Hamilton (en Rosberg) zijn dan ook de extreemste voorbeelden van jarenlange dominantie. Voorheen werden teams vaak eerder ’teruggefloten’. Al was dat dan formeel slechts een ‘neveneffect’ van een nieuwe regel.

Verandering van regels doet eten

Zo werd in de jaren ’90 de auto met actieve wielophanging afgeschoten, waar kampioensteam Williams veruit het verst mee was. In 2005 moesten F1 races opeens uitgereden worden op één en dezelfde set banden, waardoor Ferrari niet meer uit de verf kwam. En recentelijk hebben we de regelveranderingen gehad die een einde hebben gemaakt aan Mercedes’ dominantie van de sport.

Nu begint het langzaam maar zeker echter alweer oud te worden dat Red Bull en Max alles winnen. In de kwalificaties is het verschil nog wel aan te zien. Maar in de races lopen de RB19’s een halve minuut weg bij de rest van het veld. Waarin de rest dan gedefinieerd wordt als Alonso. Die feitelijk in een net iets minder goede, groene Red Bull rijdt. Ook de kracht van de Aston is niet geheel verrassend met name dat de auto de banden redelijk goed heel houdt.

Auto’s veel sneller dan vorig jaar

In Miami zagen we dit andermaal. Voor een ‘stratencircuit’ (dat is het dan ook niet echt), vreet het circuit in Miami bovengemiddeld hard door banden heen. Achteraf zei iedereen dat Max de betere strategie had dan Checo door te starten op hards. Maar eigenlijk werkte die strategie alleen maar omdat Max en de Red Bull zo sparend met de banden omgaan.

Alle andere coureurs die op dezelfde strategie als Max stonden, zakten halverwege de race door het ijs. Bij hen bleven de banden namelijk niet zo lang heel. Zelfs Stroll in de Aston kwam nergens. Alleen Hamilton kon er nog soort van wat van maken, maar dan vooral ook omdat de Ferrari’s en Alpine’s aan het eind van de rit nóg slechter gingen op hun banden dan de Mercs.

Hulp opweg voor de rest?

Wellicht komt er voor de teams die geen Red Bull heten nu wat hulp uit Italië. Pirelli is namelijk voornemens om vanaf de Grand Prix in Engeland harder rubber te introduceren. Formeel is de reden dat de F1 bolides dit jaar kneiterhard gaan. Ondanks verplichte aanpassingen aan de vloer om porpoising tegen te gaan (die geacht werden de downforce te verlagen), was de pole position tijd van Perez in Miami twee seconden sneller dan de pole tijd van vorig jaar. De teams hebben dus met zijn allen, alle restricties ten spijt, weer flink wat tijd gevonden.

Pirelli zegt het rubber hierop te willen aanpassen, om gevallen zoals in Bakoe 2021 te voorkomen. Klapbanden zijn natuurlijk funest voor het imago van het merk. De fabrikant zelf zegt dat de karakteristiek van de banden niet zal veranderen. Maar ja, hoe realistisch dat is en of de krachtsverhoudingen niet toch een beetje gaan veranderen, zullen we zien in Engeland (en daarna).