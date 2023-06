9 miljard euro voor elektrische auto is nog steeds te weinig

Er is 9 miljard euro nodig uit het Klimaatfonds voor de elektrische auto. Klinkt veel, maar is nog steeds peanuts.

Dat zeggen wij niet, nee dat zegt Frits van Bruggen. Hij is voorzitter van de RAI Vereniging en is een van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie. Hier zitten 26 partijen zoals de ANWB, Luchthaven Schiphol en de Nederlandse Spoorwegen.

9 miljard euro voor elektrische auto

Hij zegt dat het kabinet 9 miljard euro (!) uit het klimaatfonds moet halen voor de elektrische auto. Doet het kabinet dit niet, dan wordt de stekkerauto voor de normale Nederlander onbetaalbaar en is het alleen voor de happy few. En dat was juist niet de bedoeling, zeker als straks de auto met de verbrandingsmotor verboden zal zijn.

Dat is natuurlijk om de klimaatdoelstellingen te behalen. De mobiliteitssector draagt namelijk volgens Van Bruggen voor 20% bij aan de CO2-vermindering. Maar, en dat is een belangrijke maar, krijgt maar 1,7 procent uit het Klimaatfonds. In dit fonds van minister Jetten zit 35 miljard euro.

Rekensommetje

Ik was niet de beste op school met rekenen, maar deze moet lukken. Als je uitgaat van die 20% kom ik op 7 miljard euro. Hoe Van Bruggen op de 9 miljard euro komt is niet geheel duidelijk. Maar hoe meer geld naar auto’s en vervoer, hoe beter.

Vermoedelijk is dit het spreekwoordelijke luchtballontje, opgepakt door de Telegraaf. Je roept wat (lekker hoog) en je krijgt meer dan je in eerste instantie zou krijgen. Of Jetten overstag gaat door deze oproep, dat is onbekend. Feit is wel dat elektrische auto’s duur zijn.

Uiteindelijk klinkt 9 miljard euro heel veel, maar stelt het weinig voor als je kijkt naar alle auto’s in het land. Deel je het door het aantal auto’s hebben we het over 1.000 euro per auto. Gefeliciteerd, je krijgt een laadpaal. De elektrische auto moet je er maar zelf bij kopen.

Foto: Porsche Taycan gespot door @rubenpriest op Autoblog Spots