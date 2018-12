Mag dit de nieuwe Nissan GT-R worden?

Van ons wel.

Nu duidelijk is geworden dat Nissan serieus werk gaat maken van de bejubelde GT-R50 die samen met Italdesign is ontwikkeld, kunnen we langzaam maar zeker beginnen te dromen van de volgende generatie van de Japanse sportauto. Digitaal ontwerper Enoch Gabriel Gonzales is al een paar stappen verder, want hij heeft recentelijk een eigen interpretatie van de nieuwe GT-R opgedroomd.

Zijn versie van de nieuwe Nissan GT-R ziet er misschien iets teveel uit als een cartoon, maar dat is niet zozeer te wijten aan het dromerige idee dat de ontwerper in zijn hoofd had toen hij de wagen tekende. De auto waarnaar we hier kijken neemt namelijk invloeden over van de bijzondere GT-R50 én van de Nissan’s 2020 Vision Gran Turismo Concept, een auto die men in het PlayStation-spel Gran Turismo kan besturen.

Hoewel het enigszins overdreven oogt, is het zeker mogelijk dat Nissan met een ontwerp als deze op de proppen zal komen. De Japanse automaker heeft vooralsnog geen definitief design voor de auto, omdat er momenteel hard gewerkt wordt aan de productieversie van de volledige aandrijflijn, die naar verluidt deels elektrisch zal worden. Daarbij kan Nissan eenvoudig een nog extremere weg inslaan op het gebied van ontwerp, aangezien de nieuwe GT-R “de snelste supersportauto van de wereld” moet worden. In de wandelgangen wordt er gezegd dat Nissan een doorontwikkelde versie van de aandrijflijn van zijn inmiddels verlaten LMP1-auto wil gaan leggen. In combinatie met een nog betere wegligging kan Nissan zijn eigen streven dus wel eens gaan verwezenlijken.

De nieuwe Nissan GT-R moet waarschijnlijk ergens in 2020 geïntroduceerd gaan worden.