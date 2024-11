Zo ontzettend veel geven Bugatti-kopers uit aan opties

Van de opties kunnen ze ook wat anders interessants kopen.

Er is geen automerk dat zoveel speciale versies van een model maakt als Bugatti. Je zou bijna denken dat een compleet originele Chiron het exclusiefste is dat er bestaat. Verschillende speciale uitvoeringen van Bugatti’s komen tot stand door de wensenlijst van klanten. De kosten voor de opties op een Bugatti rijzen dan ook de pan uit.

TopGear sprak met de baas van Bugatti, Mate Rimac, over het aanpassen van de Bugatti’s naar de persoonlijke smaak van de klant. ”We hebben speciale programma’s die we met onze klanten uitvoeren. De auto’s worden meer en meer op maat gemaakt. Elke auto is eigenlijk heel erg speciaal”, begint Rimac. Daarover zullen we het allemaal eens zijn.

Gemiddelde kosten van opties op een Bugatti

Ook geeft Rimac aan wat de klanten gemiddeld uitgeven aan de extraatjes. ”We zitten nu op ongeveer een half miljoen euro aan aanpassingen per auto”, zegt Rimac. Dat is slechts het gemiddelde van wat de Bugatti-rijders uitgeven aan opties. Voor dat geld kun je bijna een nieuwe Ferrari 12Cilindri bestellen.

De Bugatti Mistral die een tijdje terug een wereldrecord vestigde, is een one-off die verkocht is. Deze Mistral draagt dezelfde zwart-oranje kleurstelling als de drie andere Bugatti-recordzetters: de Veyron Super Sport, Veyron Grand Sport Vitesse en Chiron Super Sport. Wat de kosten zijn van de opties op de record-Bugatti, zegt Rimac dan weer niet. Het is volgens hem wel meer dan het gemiddelde van € 500.000.

Wat voor opties kun je dan allemaal aanvinken om de kosten van je Bugatti wat op te krikken? Daarvoor hebben we een lijstje gemaakt met de duurste opties die je op een Bugatti Chiron kunt bestellen. We pikken daar de geinigste even uit. Een koolstofvezel stuur: € 6.500. Het Bugatti-hoefijzer in een contrastrerende kleur: € 6.000. En misschien wel de leukste: spiegelkappen van koolstofvezel voor € 8.000. Waarschijnlijk zal het bij de volgende Bugatti niet veel anders zijn.

Foto: Bugatti Chiron gespot door @dutchstylez via Autoblog Spots