Zo denkt Renault over Max’ motor voor volgend jaar

We bespeuren tussen de regels door iets waar we niet heel blij van worden.

Gevoelsmatig is het alweer eeuwen geleden dat we nog iets over Max gepend hebben. We weten dat jullie in dit soort situaties afkickverschijnselen beginnen te vertonen. Gelukkig vonden we zojuist deze dosis methadon in de vorm van enkele uitspraken van Cyril Abiteboul. Cyril zwaait zoals jullie weten de scepter over Renault’s motorsport afdeling en wordt geacht Max, Daniel, Fernando, Stoffel, Nico en Carlos volgend jaar van een enorm potente motor te voorzien. Eentje die daarbij ook nog eens heel blijft.

Maar, wat mij betreft is het eerste punt de prioriteit en het tweede punt van ondergeschikt belang. Immers: zien we Max liever 4 races winnen en in zes races uitvallen met een rokende staart of in tien races vijfde worden? Juist ja, dat dacht ik nu ook.

Helaas proeven we uit de woorden die Cyril overheeft voor Autosport echter dat de focus vooral ligt op de betrouwbaarheid. Renault gaat op dit vlak volgens Abiteboul ‘draconische maatregelen’ nemen, die er vooral op neerkomen dat onderdelen pas goedgekeurd worden na nog grondigere checks dan voorheen.

Wat volgens de chef meehelpt is dat Renault dit jaar door zal borduren op het basisontwerp van de PU van vorig jaar. Dit ontwerp was destijds helemaal nieuw en dit zorgde voor de nodige uitdagingen, met het inmiddels bekende resultaat tot gevolg. De gele theepot rookte regelmatig alsof het 1977 was en ook de klantenteams bleven niet verschoond van technische malheur.

Red Bull heeft bij het opmaken van de balans dan ook weer traditioneel hard uitgehaald naar haar motorenpartner. Christian Horner riep dat 2017 qua betrouwbaarheid Red Bulls slechtste jaar was sinds 2006. Collega Marko voegde er aan toe dat Red Bull in zijn ogen voor Ferrari was geëindigd in het WK als de auto’s vaker heel waren gebleven. Bedankt partner!

Doch met deze kritiek zou Red Bull zich weleens wederom in de voet kunnen schieten. Want hoewel Cyril de mond vol heeft over de betrouwbaarheid, bespeuren we als het gaat om de snelheid wat omtrekkende bewegingen. Waar de Fransen bijvoorbeeld eerder nog aangaven aan een magische modus voor de kwalificatie te werken, net zoals Ferrari en vooral Mercedes hebben, is Abiteboul nu ietwat terughoudend op dit vlak.

There is more to come for next year – even though we know also the regulations will make it more difficult to have purely qualifying modes. You will need to have only three engines per driver next season, so that’s something also to take into account, because the qualifying mode is the combination between tricks maybe like oil burn – which will become much more restricted – but also the fact that you are damaging the engine. I’m expecting most manufacturers to be much more conservative in the way they operate the engine, but we are also looking at our own ways to extract more performance on a limited number of laps.

Renault lijkt er min of meer vanuit te gaan dat de andere fabrikanten hun speciale kwalificatie-settings minder effectief zullen kunnen uitspelen in 2018 door de regelwijzigingen. Op zich is dit wel een interessante gedachtengang. Maar moeten we hieruit afleiden dat Renault zélf maar beperkte mogelijkheden ziet voor een dergelijke modus in 2018? Dat zou natuurlijk jammer zijn als de anderen er onverhoopt toch in slagen flink wat extra power uit het blok te peuren in Q3 op zaterdag.

Enfin, we gaan het pas zien in Australië, maar op de schaal ‘Renault is het nieuwe Asiatech Max wordt kampioen’ is onze verwachting een paar puntjes achter de komma opgeschoven richting Asiatech na dit bericht.