Man bouwt een geweldige garage zonder huis

Puik plan.

Valt dit bericht nog steeds in de categorie huisblog (rijtest) als het vastgoedobject in kwestie geen huis betreft? Dat zijn die diepere vragen van het leven. Maar, we denken van wel. Stiekem komt dat huis in een later stadium namelijk ook nog wel op het perceel te staan, doch daar lag duidelijk niet de prioriteit van de makers. Het startpunt was het ontwerpen van deze opper-garage.

Het bouwsel is het geesteskind van de Portugese architect Paulo Martins. De bedoeling was om de perfecte omgeving te creëren waarin je kan genieten van het luisteren naar motoren en/of het puike soundsystem van je luxeslee. Op die manier kan je de inhoud bewonderen als ware het kunst en vast wegdromen over je volgende reis. De buitenkant van het bouwwerk bestaat grotendeels uit gelakt aluminium, wat een industriële sfeer moet uitstralen die past bij de beoogde inhoud van het bouwwerk.

Allemaal ideeën waar we wel warm van worden. Echter als we dan kijken naar de foto’s, zien we vooral een soort loods met een paar in elkaar geflanste balken ervoor. Komt dat simpelweg omdat wij cultuurbarbaren zijn, of ben je het eigenlijk wel met ons eens?

Image credit: Paolo Martins en designboom