Emmentaler! Honda verscheurt contract met Sauber

Meer bizarre wendingen in F1-land.

Alsof het silly season voor de coureurs al niet interessant genoeg is, rommelt het ook op het gebied van de motoren. Het grootste deel van de aandacht gaat uit naar de combinatie McLaren-Honda. De tot de verbeelding sprekende combinatie kende veel succes in de late jaren ’80 en vroege jaren ’90, maar na het seizoen van 1992 pakte Honda zijn biezen. Zo’n drie jaar geleden hertrouwden de twee partijen, maar hertrouwen werkt zelden goed. Daar zijn McLaren en Honda immers ook achter gekomen.

McLaren flirtte openlijk met Mercedes en daarna zelfs Ferrari (onder het alter ego Alfa Romeo). Maar daar waar McLaren voorlopig nog geen nieuwe vlam heeft weten te strikken, ging Honda in de tussentijd doodleuk in zee met het Zwitserse Sauber-team.

Dankzij een chronisch gebrek aan geld is dat team momenteel een muurbloempje, maar met een lichte makeover staat er in Hinwil wel een basis met potentie. In het verleden wist het team met wat hulp van BMW in ieder geval één race te winnen met Kubica achter het stuur. Terwijl McLaren bovendien continu Honda de oren van de kop zeurt, zaten ze in Zwitserland wel te wachten op de Japanse gigant.

Maar Autobild claimt bronnen bij McLaren gesproken die beweren dat het hele Sauber-Honda gebeuren nu toch níet doorgaat. De vraag die daarbij opdoemt is of McLaren iets te maken heeft met het vroegtijdige einde van de Japans-Zwitserse romance. Eerder toonde het Britse team zich ondanks de problematische relatie jaloers toen Honda aangaf wel in te zijn om een ander team motor-liefde te geven. Honda gaf destijds McLaren haar zin, maar liet er tegelijkertijd geen misverstand over bestaan dat het uiteindelijk wel de bedoeling was meer teams motoren te leveren. Dat is immers ook in de geest van het huidige motorenreglement.

De reden die nu opgegeven wordt voor de split tussen Sauber en Honda is het vertrek van Monisha Kaltenborn bij het team. Deze vrouw geniet bij Nederlandse racefans niet de beste reputatie dankzij Giedo-gate, maar in Japan waren ze kennelijk wel van haar gecharmeerd. Het is een hard gelag voor Sauber dat het dit jaar moet doen met een oud Italiaans paard in de staart. Of het team nu nog wat ordentelijks kan regelen voor volgend jaar valt te bezien.