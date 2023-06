Amsterdam koopt 37 diesel vuilniswagens voordat milieuregels ingaan

Niet de vlam in de pijp, maar dikke dieselroet in De Pijp. Amsterdam koopt snel nog even 37 vuilsniswagens op diesel, voordat dit door regels verboden wordt.

De deug-hoofdstad van Nederland laat andermaal zien dat altijd maar deugen best lastig is. Amsterdam, dat bij de laatste verkiezingen een top-4 kende van GL, PvdA, PvdD én D66, gaat namelijk volop aan de stinkdiesel! In de hoodstad van ons land, gaat per 2025 regelgeving in waardoor vervuilend materieel uit de stad geweerd gaat worden. Voertuigen op fossiele brandstof dus bijvoorbeeld.

Het enige is: er is een overgangsregeling van vijf jaar. Je kan immers niet iedereen letterlijk dwingen dure voertuigen zomaar af te schrijven of verplicht te verkopen. Zelfs de wokies krijgen dat er niet doorheen geduwd. In de periode van vijf jaar kunnen getroffen privé personen en bedrijven/bedrijfjes maatregelen treffen om vervuilende voertuigen uit te faseren. Op zich schappelijk, hoewel de regels op zich natuurlijk betwistbaar zijn.

Nu was het -vermoedelijk- alleen even niet de bedoeling dat de gemeente zelf maximaal gebruikt ging maken van deze overgangsregeling. Maar precies dat, doet men wel, op een cynische manier. Onlangs is er namelijk een dikke order geplaatst voor 37 vuilniswagens op diesel. Deze moeten voor 1 januari 2025 opgeleverd worden. In dat geval kunnen ze vervolgens namelijk tot 2030 ‘gewoon’ dienst doen.

Bizar genoeg zegt de betrokken wethouder Pels van de afdeling ‘Afval’, dat de auto’s in principe in 5 jaar ook afgeschreven worden. Hoewel afvalwagens normaal gesproken goed 10 jaar meegaan. In theorie haalt hij de mogelijkheid tot verkoop aan, maar dit staat niet in de financiële planning. Dat is dan op zich wel weer prudente accounting. Maar wel voor een, op het oog, gekke move.

Voorzitter van MKB Amsterdam Guido Frankfurther, vindt het allemaal dan ook bijzonder. Op Twitter geeft Guido aan dat Amsterdam zo niet het juiste voorbeeld geeft, terwijl het MKB-ers op kosten jaagt:

MKB Amsterdam vindt het ontluisterend dat de gemeente Amsterdam nog juist voor invoering zero emission zone op 1 januari 2025 37 diesel vuilniswagens koopt en dan gebruik te maken van de overgangsregeling. Guido Frankfurther, heeft waarschijnlijk voorouders die uit München komen

Frankfurther pleit voor het aanpassen van de regels. Hij wil een ruimere overgangsregeling voor MKB-ers. Fijntjes stipt hij aan dat de gemiddelde ondernemer het financieel niet kan dragen om forse investeringen even in vijf jaar af te schrijven. Dat kunnen alleen overheden, die draaien op belastinggeld.

Inmiddels heeft de kwestie ook de Tweede Kamer bereikt, waar sterkhouder VVD de groene rakkers confronteert met de organische boter op het hoofd. Waarvan akte.