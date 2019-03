Deze BMW M-auto hoef je niet te verwachten

Zonde.

Het is ondertussen wel duidelijk dat de SUV’s van BMW goed in de smaak vallen bij de consument. Het merk verkoopt jaarlijks tien-, zelfs honderdduizenden auto’s in de grotere segmenten. Het is dus niet meer dan logisch dat het dit gebied zoveel mogelijk probeert uit te diepen. Hierom is het met de X7 gekomen – zijn allergrootste SUV ooit. De auto is werkelijk gigantisch.

Hoewel BMW ware M-modellen heeft gemaakt voor enkele van zijn SUV’s, zoals de X3 en de X5, lijkt het allergrootste model niet op een dergelijke variant te hoeven wachten. Dit schrijft BMWBlog. Volgens de website heeft het merk recentelijk besloten geen X7 M te willen maken. Naar verluidt is de doelgroep op het moment te klein om de ontwikkelingskosten van de M-versie te rechtvaardigen. BMW schijnt eerst de kat uit de boom te willen kijken, alvorens het besluit een dergelijke krachtige uitvoering van de X7 te maken.

De krachtigste X7 in het gamma is momenteel de xDrive50i. De auto heeft een 462 pk sterke 4,4-liter V8, maar deze versie is in Nederland niet beschikbaar. Volgend jaar wil BMW wel een M50i introduceren, maar de kans is klein dat deze wél naar ons land toekomt. Deze zal namelijk de plaats innemen van de xDrive50i.

BMW mag nu dan wel in de overtuiging zijn dat het geen X7 M gaat maken, het betekent niet dat de knoop al helemaal is doorgehakt. Integendeel, als blijkt dat vergelijkbare auto’s in het segment, zoals de Range Rover Sport SVR en de Mercedes-AMG GLS 63, zeer succesvol zijn, dan zal BMW waarschijnlijk alsnog de auto in productie nemen.