Tegemoetkoming studiekosten: deze auto’s kun je ervan kopen

Met het geld dat je terugkrijgt vanwege het mislukte leenstelsel kun je best wat leuke auto’s kopen.

Poeh, wat heeft de pechgeneratie toch een hoop misfortuin. De woningmarkt, een pandemie en inflatie. Van de andere kant: er is meer dan genoeg werk, je hebt de transitie van buitenspelen naar smartphone meegemaakt en er is geen dienstplicht. Om het leven van deze groep (waar ondergetekende onderdeel van is) toch nog wat dragelijker te maken, is er een tegemoetkoming voor de studiekosten die zij hebben gemaakt.

Tenminste, als je tussen 2015 en 2023 minimaal 12 maanden recht had op een prestatiebeurs en een erkende bachelor-, masteropleiding of associate degree binnen 10 jaar na de start van je studie hebt afgerond. Dat zijn alle voorwaarden in één veel te lange zin. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van de duur van je studietijd. Per maand dat je recht had op de prestatiebeurs krijg je € 34,14 tot een maximum van vier jaar. Haal je die vier jaar? Dan heb je recht op € 1.638,72. En daar houdt het niet op.

De huidige overheid vindt dat studenten die voor het eerst studiefinanciering ontvingen in de eerste vier studiejaren van het leenstelsel, hebben niet kunnen profiteren van de investeringen in het hoger onderwijs. Ter compensatie deelde de overheid studievouchers uit om nieuwe opleidingen te volgen. Deze voucher is inmiddels vervangen door een geldbedrag van € 2.097,08. In totaal kunnen de dus oud-studenten € 3.737,24 krijgen. Via mijn.duo.nl kun je zien hoeveel jij of je (klein)kind krijgt als tegemoetkoming voor zijn of haar studiekosten, mits er geen storing is.

Auto kopen van tegemoetkoming voor studiekosten

Zo’n lekker extraatje kun je natuurlijk gebruiken om je studieschuld af te lossen of om straks als eigen vermogen mee te nemen als je een eigen huis gaat kopen. Maar wij zouden Autoblog niet zijn als we je wat auto’s zouden voorschotelen die je kunt kopen van de tegemoetkoming.

Het aanbod op Marktplaats van auto’s tot € 4.000 is behoorlijk uitgebreid. Je moet er zelf een beetje de rotte appels uit filteren. Er zijn genoeg erg ervaren Audi’s, afgetrapte Jaguars en kapotte Amerikanen. Uit het grote aanbod heb ik tien leuke, verschillende occasions opgevist. Hopelijk zit er wat voor jou bij.

Doe lekker gek: Ford Ka Titanium

€ 3.650

Nu je toch ‘gratis geld’ hebt gekregen van Ome Duo, waarom dan niet meteen lekker gek doen? Dat kan bijvoorbeeld met deze Ford Ka. Vertel je je oud-medestudenten dat je een Ka hebt gekocht, dan denken ze vast niet aan zo’n opvallend ding. En dan moet ze het interieur nog zien.

Deze Ford Ka van de tweede generatie is in 2010 gebouwd. In de afgelopen 15 jaar is er 113.475 kilometer mee gereden. Met een verbruik van een zaklamp, een rijklaar gewicht van 940 kilo en een 1.2-litertje dat 68 pk produceert, heb voor je tegemoetkoming van de studiekosten een hele leuke auto. Ooit betaalde iemand er nieuw € 12.050 voor. Nu staat ie op Marktplaats voor € 3.650.

Audi A2

€ 3.599

De A2 is nogal een smaakgevoelige auto: of je vindt hem geweldig, of je vindt hem niks. Persoonlijk vind ik hem erg cool. Hij is ruim genoeg, verbruikt weinig door zijn aero-vorm en is wat anders dan al het andere spul dat je op de weg ziet. Hier beleefde de A2 even goede jaren door de vrijstelling op mrb.

Het exemplaar hierboven is gebouwd in 2002, wat net voor de laatste facelift is. Er staat een keurig aantal van 122.490 kilometer op de teller, maar of die helemaal klopt, durf ik niet met zekerheid te zeggen. De auto is in 2017 naar Nederland gehaald. Volgens de RDW is de teller in het verleden vervangen of gerepareerd. Daarom kan de dienst er geen oordeel aan over vellen. Gezien de staat van het interieur is de auto ofwel héél uitvoerig gebruikt in die 120k kilometer of klopt de tellerstand niet.

Op een zwart bevlekte velg na ziet de buitenkant er wel top uit. Daarnaast levert de dealer er bij de aflevering een nieuwe APK bij die in de vraagprijs is inbegrepen. Die vraagprijs op Marktplaats is € 3.650.

Anders dan de rest: Mercury Capri U9

€ 3.500

Als je de tegemoetkoming voor je studiekosten ziet als extra zakcentje kun je er ook iets van kopen dat je anders niet zo snel zou doen. Bijvoorbeeld, er een vrij onbekende tweezits cabrio van kopen voor als het zonnetje weer begint te schijnen. Dit hierboven is een Mercury Capri. Het is in feite het nazaat van de Ford Capri met een 1,6-liter viercilinder Mazda 323-motor.

De Capri te koop staat op Marktplaats stamt uit 1993 en heeft er 108.761 kilometer op zitten volgens de tellerstand, maar die klopt volgens de Stichting NAP niet. Vandaar waarschijnlijk de schappelijke prijs van € 3.500. Durf jij het aan?

Netjes: Volkswagen Golf II

€ 3.500

Voor de koopjesjager die op zoek zijn naar een wat bravere keuze presenteer ik deze Golf 2. Er zijn (ook volgens de RDW) nog maar 94.900 kilometers mee gereden. Het interieur met leuke bekleding ziet er dan ook nog piekfijn uit.

Het Golfje komt ui 1989 en heeft een 1,3-liter motortje onder de kap dat 55 pk bij elkaar veegt. De verkoper zegt op Marktplaats dat alle rubbers en het onderstel zijn vervangen. Tevens zijn er vorig jaar vier nieuwe all-season bandjes onder gelegd. De APK is geldig tot 13 november van dit jaar en ook hier is vraagprijs € 3.500.

BMW E39 525i Touring op LPG

€ 3.499

Wil je zoveel mogelijk auto voor je tegemoetkoming van het leenstelsel? Dan kan deze 5-serie Touring op je lijstje komen staan. Er zit echter wel een nadeel aan deze occasion: de auto moet meteen terug naar BMW. Hij behoort tot een terugroepactie omdat er een te hoge druk kan staan op de airbag aan de bestuurderskant. Dan nog wat: de zescilinder 2,5-liter zes-in-lijn loopt niet op benzine, maar op LPG. De gasinstallatie is na de productie pas op de motor gezet. Volgens de verkoper zou de zescilinder nu 192 pk moeten produceren.

Van de andere kant: wat een toffe station! De angel-eye-koplampen kijken verleidelijk en kijk eens hoeveel ruimte je op de achterbank en in de kofferbak hebt! De Bimmer is in 2001 gebouwd en werd in 2018 te naam gesteld. Intussen zijn er al 334.992 kilometers mee gereden. Deze E39 staat nu te koop voor € 3.499. Wederom: durf jij?

Subaru Justy 1.2 GL II

€ 3.495

Subaru verkoopt in Nederland nu alleen nog maar slaapverwekkende SUV’s, maar dat is niet altijd zo geweest. Neem deze geinige Justy als voorbeeld. Leuke vijfspaaks zwarte velgen, stootbumpers rondom en mistlampen in de voorbumper. Daarnaast ziet het interieur er ook 33 jaar na de bouw keurig uit.

Sinds 1992 zouden er nog maar 58.086 kilometer mee gereden zijn, maar daar zet ik mijn twijfels bij. De teller gaat niet verder dan vijf cijfers. Dat maakt het voor de RDW moeilijk om een oordeel aan de tellerstand te hangen. Even goed ligt er een 1.2-liter die er op het eerste oog niet gek uit ziet. Het blokje produceert trouwens 67 pk. De Justy staat te koop voor € 3.495. Houd je van dit spul? Een soortgelijke Starlet staat ook te koop op Marktplaats.

Auto voor de Garbage Run!

€ 3.250

Jawel, van de tegemoetkoming van je studiekosten kun je ook een dikke 4.6-liter V8 kopen. Om het Amerikaanse motorblok zit de Cadillac SRX. De auto die wordt aangeboden op Marktplaats deed mee aan de Garbage Run. Zocht voor deze te gekke rally nog een lachwekkende auto, dan is dit de occasion voor jou.

De grote Cadillac heeft volgens de huidige eigenaar geen pijntjes gehad tijdens de 2.500 kilometer lange rally. Ook fijn als je in een warm land aan rallyrijden bent: de airco werkt. De knalroze kleur zit er trouwens met plastidip op en kan ”als een sticker” worden verwijderd, meent de verkoper. Er zijn inclusief de rally 266.839 kilometers mee gereden en de vraagprijs is € 3.250

Mercedes W210 E200 Kompressor

€ 3.250

Vier maanden voor de eeuwwisseling schiep Mercedes de E200 hierboven. Onder de motorkap ligt een 2,0-liter viercilinder die 164 pk produceert en zorgt voor een topsnelheid van 222 km/u. Van 0 naar 100 km/u gaat in 9,7 seconden. In de ruim 25 jaar dat ie bestaat, zijn er volgens de teller op het dashboard net 100.000 kilometer mee gereden.

De Merc kwam in 2020 naar Nederland en ziet er zowel vanbinnen als vanbuiten erg netjes uit. Het blijft natuurlijk altijd een gok, maar met een prijskaartje van € 3.250 kun je best een leuk bod uitbrengen via Marktplaats.

V6-powerrr: MG ZT

Wat als je een Rover 75 wilt, maar je meer houdt van sportiviteit van een chique uitstraling? Dan kom je bij de MG ZT uit. Hij kwam er ook als toffe ZT-T stationwagen die ooit het snelheidsrecord voor stationwagens verbrak. Maar de MG die te koop staat, is dus de sedan.

Onder de motorkap ligt een 190 pk sterke 2.5-liter V6-motor. Schakelen doe je helemaal zelf met vijf versnellingen, de opgegeven topsnelheid is 225 km/u en het sprintje van 0 naar 100 km/u kon ooit in 7,7 seconden. Of dat 23 jaar en 257.244 kilometer nog steeds kan, is de grote vraag.

Volgens de verkoper is hij de 3e eigenaar van deze ZT. Tijdens de laatste beurt is de kering tussen de motor en de versnellingsbak en de koppeling vervangen. De auto zou nu rijden ”zoals het hoort”. Wat punten van kritiek: er zit een scheur in de voorruit, de bestuurdersstoel heeft wat slijtage, er zit speling op de scharnieren van de achterklep en het raam bij de bijrijder wil maar moeizaam bewegen. Dat mag de pret niet drukken, toch?

Nog een jonggebruikte Mercedes

€ 3.100

Bij deze Mercedes weet de RDW het wel zeker: deze C-klasse is nog maar weinig gebruikt. 95.675 kilometers om precies te zijn. De W202 C 180 rolde in 1997 uit de Mercedes-fabriek en is een origineel Nederlandse auto. De youngtimer rijdt volgens de verkoper nog goed en ziet er ook mooi uit.

Klim aan boord en wat valt je op? Die knalblauwe bekleding natuurlijk! Het busstoelmotiefje had van mij niet gehoeven, maar verder zou ik me hier snel thuis voelen. Het moderne middenschermpje doet misschien afbreuk aan de klassieke look, maar zal toch verdomd goed uitkomen om muziek mee af te spelen.

De C-klasse is overigens geen powerhouse. De 1.8-liter krachtbron produceert slechts 122 pk. Met wat afdingen zou je de C-klasse in bezit kunnen hebben voor € 3.000.