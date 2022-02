Welke ‘high mileage hero’ occasion met meer dan 8 ton kies jij?

Een Peugeot 2008 en een Skoda Superb lijken aardig verschillend te zijn. Toch zijn deze twee aardig vergelijkbaar dankzij hun kilometerstand van meer dan 800.000 kilometer: twee exemplaren van een high mileage hero occasion op Marktplaats!

We hoeven het hele riedeltje over kilometerstand niet nogmaals te herhalen, maar het blijft altijd bijzonder om een auto met een gigantisch aantal kilometers te zien. Helemaal als het gaat om twee auto’s waarbij het in relatief korte tijd gereden moet zijn. Of eens iets anders is dan een Volvo stationwagon uit het jaar kruik.

‘High Mileage Hero’ occasion

De Engelsen hebben altijd een mooie term voor auto’s die ondanks kun kilometerstand nog aardig meekunnen: high mileage hero. We hebben geluk, want in het aanbod van Marktplaats vinden we twee goede voorbeelden. Twee kandidaten vandaag die allebei kunnen bestempeld worden als een high mileage hero, aangeboden als occasion op Marktplaats.

Skoda Superb 1.6 TDI Combi Greenline

We duiken er gewoon direct in. Kandidaat één is een Skoda Superb uit 2011. We kennen de eerste nieuwe Skoda Superb (3U) als het topmodel van Skoda en in eerste instantie een vrijwel identieke auto aan de Volkswagen Passat (B5+). De tweede generatie (3T) kwam in 2008 en maakte zijn Passat-basis iets minder duidelijk, naast het feit dat de Superb een grotere en ruimere auto was dan de Passat. Ook kwam de auto als stationwagon, wat voor ons stationwagon-land voor een relatief succes zorgde. Niet in de laatste plaats omdat de 1.6 TDI Greenline voordelig te leasen was.

Het exemplaar van vandaag is dus ook een 1.6 TDI Greenline met 105 pk. De kilometerstand is 811.728 km. Dat lezen we nergens in een display af, maar het staat wel gedocumenteerd in boekjes en er staat een NAP-keurmerk bij op Marktplaats. Dat laatste is geen volledige zekerheid maar wel iets dat in de buurt komt. Deze ruime familiereus heeft wat kwaaltjes en is zeker goed gebruikt, maar wel mooi uitgerust én met een handgeschakelde bak! Je moet er wel even nieuwe apk op zetten. Doe je dat, dan heb je voor 4.000 euro een ruime bruine stationwagon uit 2011 met een goed verhaal. Deze high mileage hero occasion kun je op de advertentie op Marktplaats vinden.

Peugeot 2008 1.6 HDI

De andere high mileage hero occasion van vandaag is iets unieker. Ten eerste vanwege het type auto. Zo’n dikke stationwagon wordt vaker gebruikt voor bizarre jaarkilometrages, maar een compacte crossover een stuk minder. Ten tweede omdat het jaarkilometrage in kwestie bij deze auto hoger ligt: de tien jaar oude Superb reed zo’n 81.000 km per jaar, terwijl deze acht jaar oude Peugeot (november 2013) meer dan 106.000 km per jaar achter de kiezen heeft. Je gaat je dan toch afvragen wat het verhaal is achter zo’n auto.

De in 2013 gepresenteerde Peugeot 2008 is het crossover-broertje van de 208. Beschikbaar met meerdere motoren, maar voor dit blauwe exemplaar is de 1.6 HDI met 92 pk gekozen. Ook de Peugeot is gekoppeld aan een handbak. Er zitten wat leuke opties op en de staat is, nou ja, gebruikt. De verf voorop heeft wat plekken waar de blanke lak zijn binding is verloren en er zitten wat krassen en butsen in. Geen schande toch, voor een auto met 855.332 km achter de kiezen? Ook hier moeten we erbij zeggen dat de kilometerstand alleen lijkt te kloppen vanwege een NAP-keurmerk, want in het display zit er tijdens het maken van de foto’s een melding in de weg. Sceptici zullen zeggen dat het expres is. Goed de boekjes controleren dus. De Peugeot is de duurdere high mileage hero occasion met een prijs van 5.499 euro. Meer info en kopen doe je op de advertentie van de Peugeot 2008 op Marktplaats.

Keuze

Dan rest nog de vraag: wat zou jij kiezen? Pret voor de hele familie of een kleine crossover die de wereld al een paar keer rond is geweest? Of loop je sowieso met een grote boog om een high mileage hero occasion heen?

Met dank aan Rachid voor de tip!