Manhart MHX4 600 probeert iets te maken van de X4 M

En dat is geen gemakkelijke klus.

Het Duitse Manhart heeft in zijn typische huisstijl de BMW X4 aangepakt. De auto in de basis betreft een gloednieuwe X4 M en is (digitaal) omgedoopt tot MHX4 600. Standaard levert de X4 M 480 pk, of 510 pk met het Competition Pack. Manhart heeft nog geen officiële specificaties vrijgegeven, maar zoals de naam doet vermoeden mogen we 600 pk verwachten in deze uitdossing. Dat betekent 200 pk per liter voor de nieuwe 3.0 zes-in-lijn turbomotor van BMW.

Een beetje vooruitlopend op de zaken is vast te stellen dat de toekomstige M3 met dit pakketje ook 600 pk kan gaan leveren. Dat zijn prettige vooruitzichten. Eerst moeten we het stellen met dit lelijke eendje. Manhart Performance heeft ongetwijfeld zijn best gedaan, maar van deze SUV valt moeilijk iets knaps te bouwen.

De BMW heeft een nóg dikker uiterlijk gekregen met vier joekels van uitlaten die ongetwijfeld vuisten kunnen laten verdwijnen. Verwacht een sprintje naar de honderd in minder dan vier seconden, want de reguliere X4 M heeft slechts 4,1 tellen nodig. De topsnelheid zal ook ver boven de 250 km/u komen te liggen. Wel zo handig, dan is de SUV in ieder geval weer snel uit beeld verdwenen.