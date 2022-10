Manhart TM3 510 is een blubberdikke Tesla Model 3

De Manhart TM3 510 is een Tesla voor petroheads!

Bijna elke week krijgen we een mailtje van Manhart binnen. Dan zijn ze weer bezig geweest met een nieuwe auto. In de meeste situaties gaat het om een dikke Duitser die ze enigszins onder handen hebben genomen.

Denk aan een subtiele verlaging, grotere wielen, hybride turbo’s, en de onmiskenbare gouden striping op een zwarte auto. Of het nu een Porsche Cayenne, Mercedes-AMG C63, BMW M8 of Audi RS6 is: ze verbouwen het maar al te graag voor je bij Manhart.

Manhart TM3 510

Maar ja, het is EV 10 Daagse en het is en dan kunnen we niet alleen maar over snelle Audi’s of Alpine’s praten. Gelukkig heeft Manhart rekening gehouden met ons en een Tesla onder handen genomen! Het gaat in dit specifieke geval om een Tesla Model 3. De auto heet volgens zijn veredelaars de Manhart TM3 510.

Middels H&R-veren is de auto flink verlaagd, de auto knapt er enorm van op. Daarbij ligt het zwaartepunt, dus nog betere rijeigenschappen. De wielen zijn enorme Manhart Barracuda-velgen. Rondom zijn ze 9×21 inch groot. De banden zijn 235/20 R21, dat zorgt voor redelijk wat ‘stretch’. Voor het mooie zouden de wielen een inchje kleiner mogen, maar een kniesoor die daar op let.

Presence

Vervolgens is er een koolstofvezel voorspoiler voor iets meer visuele présence op de Manhart TM3 510. Dat geldt ook voor de stickerset. Natuurlijk moet iedereen het voor zich zelf bepalen – niets is zo persoonlijk als smaak – maar grijs-rode stickers tonen iets beter dan die gouden naar onze bescheiden mening. Verder zien we rode details ook terug in de velgen. Minder geslaagd is de honingraat-sticker op de plaats waar normaal gesproken een grille zit bij een auto met plofmotor.

Dan de techniek, de Manhart TM3 510 heeft maar liefst 510 pk en 660 Nm. Nu heeft de auto dat standaard al. Manhart heeft ‘m een beetje verder geperfectioneerd. We zijn benieuwd of er nog meer upgrades komen. Juist de Model 3 leent zich uitstekend voor upgrades.

In basis zijn het fijne sportsedans met veel (te veel) vermogen, dus items als een remmenupgrade, betere koeling voor die remmen, schroefsets, stijvere anti-rollbars en ga zo maar door zouden een welkome aanvulling zijn. Tot die tijd moet je het met de Manhart TM3 510 doen.

Meer lezen? Dit kosten middenklasse sportsedans tegenwoordig in Nederland!