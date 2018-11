Manhart’s M2 Competition is lekker potent met 550 pk

Lekker raggen met dat apparaat.

“It’s all in the name,” bij de M2 Competition van Manhart. De Duitse tuner heeft zich deze week eens lustig vergrepen aan de allersterkste BMW 2 Serie en daardoor heeft de M2 Competition een flinke klap aan extra vermogen gekregen. De gepeperde 2 Serie is dankzij zijn nieuwe motor, die overgenomen is van de M3 en M4, al een vlotte auto, maar na de aanpassingen van de tuner is hij werkelijk niet meer te stoppen.

De zeer wendbare M2 Competition beschikt na een reeks aanpassingen aan de ECU en een gloednieuw carbon inlaatsysteem uit eigen schap over 550 pk en liefst 800 Nm. Het is niet precies duidelijk hoeveel sneller de auto ervan is geworden, want de tuner houdt de prestatiecijfers voorlopig nog even bij de borst. Dat gezegd hebbende, het door Manhart gerealiseerde project zal ongetwijfeld sneller zijn dan de 4 seconden die de 140 pk zwakkere M2 Competition nodig heeft om de 100 km/u te bereiken. De MH2 550, zoals de auto toepasselijk wordt genoemd, krijgt daarnaast nog een nieuwe set downpipes en een roestvrij stalen demper, waardoor het geluid overeenkomt met de lekkere prestaties.

De buitenzijde is eveneens aangepakt door Manhart. De MH2 550 krijgt o.a. een nieuwe voorspoiler, een diffuser, kleine vleugels aan de zijkant van de auto en ook een achterspoiler. Manhart heeft de auto tevens 2 centimeter lager bij de grond gekregen, door veren van KW te monteren.

