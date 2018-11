Had deze auto Maserati kunnen redden?

Afgaande op het uiterlijk...

Het is doodzonde, maar ook merken met een zo rijke geschiedenis als Maserati kunnen ten onder gaan. In die zin is het behouden en blijven ontwikkelen van een merknaam in veel opzichten als schaken: doe een aantal verkeerde zetten op het bord en de partij is verloren. Maserati weet dit als geen ander, want de Italiaanse luxe autofabrikant is er totaal niet in geslaagd om zijn vierjarenplan te voltooien.

Hierop wees CEO Mike Manley, opvolger van wijlen Sergio Marchionne, ons eerder deze week. Maserati zwemt tegenwoordig in een compleet eigen vijver waarin niemand vissen wil en dit blijkt uit de verkopen. Logisch, want het modellengamma wordt grotendeels opgemaakt door verouderde auto’s, zoals de Ghibli en de Quattroporte, en in het segment van luxe SUV’s wordt de Levante (rijtest) eigenlijk ernstig overschaduwd door de Rolls-Royce Cullinan, de Bentley Bentayga, de Lamborghini Urus en de meer gevestigde Porsche Cayenne. Daarnaast zijn de voor Maserati toch zeer belangrijke modellen, de GranTurismo en de GranCabrio, inmiddels op hun weg naar de zijlijn. Reken daarbij dat Maserati flink minder winst en omzet maakt dan voorheen en je begrijpt dat het merk in onstuimige wateren vaart. Kortom, Maserati heeft een frisse wind nodig die nieuw leven in het merk kan blazen, zodat het overeind kan blijven staan.

In het nieuwe vierjarenplan dat het merk enkele maanden geleden presenteerde, waren een aantal toekomstige modellen te zien. Tegenwoordig is het antwoord meestal “bouw een SUV/crossover en u zit gebakken”, maar aangezien Maserati dit al heeft geprobeerd, hebben ze besloten een andere weg in te slaan. Een weg waarin we de veelbesproken naam van de Alfieri weer eens tegenkomen. Tevens komt er volgens de Italianen een nog onbekend mid-size model aan. Mogelijk ligt dit model in het verlengde van de merkwaardige Maserati Buran, die nooit ter wereld kwam.

Qua design en techniek is deze Maserati natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd, maar dat wil niet zeggen dat het idee achter de Buran niet herkauwd kan worden. De conceptauto werd in het jaar van de millenniumwisseling geïntroduceerd tijdens de Geneva International Motor Show en wist het nooit tot het productiestadium te schoppen. Desalniettemin is het een interessante auto, want het ontwerp combineert eigenlijk drie succesvolle carrosserievormen – die van de sedan, de hatchback en de MPV.

Het ontwerp is getekend door de creatieve hivemind van designstudio ItalDesign. Het in Turijn gevestigde bedrijf is door de jaren heen o.a. verantwoordelijk geweest voor de Alfasud, de Lancia Delta, de Saab 9000, de Audi 80, de Maserati MC12 en recentelijker ook voor de Nissan GT-R50. Tekenen kunnen ze dus zeker.

De ontwerpers van ItalDesign maakten van de Buran een bizar concept. In tegenstelling tot wat de foto’s je willen doen geloven, is het een immens grote machine. Dankzij zijn vrij eenvoudige lijnwerk, dat enigszins doet denken aan dat van zijn concerngenoot, de Lancia Ypsilon, lijkt de Buran relatief klein, maar in werkelijkheid is hij net geen 5 meter lang. Met zijn wielbasis van 2,93 meter is het studiemodel van binnen praktisch even ruim als een nieuwe 7 Serie. De eenvoud en het gemak blijven eruit springen, want de achterste deuren van de Buran zwaaien niet normaal open, maar zijn elektrisch verschuifbare exemplaren. Hetzelfde geldt voor de achterklep.

Onder de motorkap vinden we een bekende achtcilinder. Dit is namelijk dezelfde 3,2-liter biturbo V8 die eveneens in de 3200 GT ligt. Schakelen geschiedt middels een zestrapsautomaat en het vermogen van 370 pk wordt naar alle vier wielen gestuurd. Prestatiecijfers zijn er uiteraard niet, maar we rekenen erop dat de auto wel degelijk hoge snelheden kan bereiken. Afhankelijk van het gewicht zal de topsnelheid in de buurt van de 280 km/u kunnen liggen. De focus ligt echter niet zozeer op snelheid als op comfort. Kijken we naar het interieur, dan zien we dit meer dan terug. Hele weilanden vol met koeien hebben het ultieme offer gegeven voor het comfort van de beoogde klanten. Wellicht is dit op zich al voldoende reden om de auto terug te brengen. Immers, hoe minder koeien er zijn, hoe groter de kans is dat de wereld niet bezwijkt aan het broeiskaseffect.