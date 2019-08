Mansory doet nu ook betaalbare auto’s!

Een betaalbare Mansory, wie had dat ooit gedacht.

Normaal gesproken denk je bij Mansory aan merken als Ferrari of zelfs Bugatti. De tuner richt zich dan ook op de rijken. In dit geval heeft Mansory een uitstapje gemaakt met een auto die een stuk betaalbaarder is in vergelijking met de eerder genoemde merken.

Mansory heeft namelijk een Smart ForTwo aangepakt. En eerlijk is eerlijk, het is nog een dik ding geworden nook. De compacte stadsauto heeft een bodykit gekregen waardoor de Smart breder is geworden. De grille is geïnspireerd op het Panamericana-design van een Mercedes-AMG en de tuning is compleet met 17- of 18-inch velgen.

Daar blijft het niet bij. Mansory is ook in de Smart aan de slag gegaan. Er werden luxe stoelen geplaatst met het Mansory-logo om je eraan te herinneren dat dit niet zomaar een ForTwo is. Het kleine motortje heeft eveneens een upgrade gekregen. De 0.9-liter driecilinder gaat van 90 pk en 135 Nm koppel naar 125 pk en 200 Nm koppel.

Waar Mansory bij dure auto’s kosten noch moeite bespaard om met exotische materialen aan de slag te gaan, is voor de Smart een andere koers bepaald. Geen echte carbon, maar carbon-look spiegelkappen bijvoorbeeld. Zowel de reguliere hatchback als de ForTwo Cabriolet kunnen door Mansory geleverd worden in deze uitdossing.