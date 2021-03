Manthey maakt de Porsche 718 GT4 extra racy - Autoblog.nl

Van het geld wat je bespaart hebt door geen GT3 te kopen kun je mooi wat upgrades bij Manthey Racing bestellen.

Met zijn middenmotorlay-out en sublieme rijeigenschappen steekt de Cayman de 911 al van begin af aan naar de kroon. De Cayman biedt welbeschouwd meer rijplezier voor minder geld. Je moet er alleen geen problemen mee hebben dat je een ‘baby-Porsche’ hebt in plaats van een iconische 911.

De huidige situatie is dat je voor het geld van een 992 Carrera ook een 718 GT4 kunt kopen. De GT4 kost zelf nog iets minder. Dit is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken, aangezien de GT4 echt een ander soort auto is. Desondanks is het een interessant dilemma. Qua karakter komt de GT4 wellicht meer in de buurt van de 992 GT3. Die auto heeft flink meer vermogen (510 pk), maar kost ook €90.000 meer dan een GT4. Toch is het de vraag of je er echt meer lol mee zult beleven.

Om het verschil nog wat kleiner te maken kun je je 718 GT4 nu ook aan laten pakken door Manthey Racing. Zij geven de GT4 niet meer vermogen, maar zij bieden wel een kit aan waarmee je de auto nog wat geschikter is om over de ‘Ring te jagen. En daar weten ze bij Manthey alles van, want hun GT2 RS werd de snelste straatlegale auto op de Nürburgring.

Wat de 718 GT4 betreft: Manthey heeft de auto onder meer voorzien van een schroefset en gesmede BBS-velgen. Qua looks in ieder geval een geslaagde upgrade. Een grote spoiler had de GT4 standaard al, maar Manthey heeft daar nog een Gurney flap aan toegevoegd en nieuwe vleugelsteunen geïnstalleerd. Verder zijn de remblokken geüpgrade en zijn de luchtinlaten voorzien van een grille ter bescherming.

Het exemplaar op de foto’s is ook voorzien van striping voor een extra racy look een Manthey heeft er aan de achterkant nog een sleepoog aan gehangen. Allemaal kleine upgrades, maar bij elkaar ze maken de GT4 net weer een stukje extra circuitwaardig.

Als je een 718 GT4 wilt die grondig is aangepakt moet je nog heel even wachten. Later dit jaar onthult Porsche namelijk de GT4 RS. Dat belooft pas écht een auto te worden waarmee je GT3-eigenaren jaloers kunt maken.