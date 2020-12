718 GT4 RS is onderweg, heetste auto van 2021? - Autoblog.nl

De Porsche 718 GT4 RS wordt de heetste nieuwkomer van 2021. Dat kan eigenlijk niet anders.

Tegenwoordig is Porsche in eerste instantie een fabrikant van crossovers. De Cayenne en Macan zijn immers hun populairste producten. Gelukkig is Porsche altijd consequent geweest. Dankzij die auto’s kunnen ze de gaafste sportwagens bouwen en aanbieden.

Op dit moment heeft Porsche twee modellen qua sportwagens: de 718 en de 911. De 911 gaat nog altijd als een tierelier, maar de 718 worstelt een beetje. Enigszins betaalbare sportwagens zijn zeldzaam impopulair op het moment. Ook de downsizing naar een viercilinder bromtol heeft niet geholpen. Gelukkig zijn de Cayman GTS 4.0 en GT4 er nog.

718 GT4 RS

Maar er komt dus nog een smaakje bij in de vorm van de Porsche 718 GT4 RS. Van de de eerste Porsche Cayman GT4 (toen nog zonder 718 ervoor) was er een Clubsport-uitvoering, maar dat was een niet straatlegale raceauto. Maar AutoEvolution weet te melden dat de auto er snel komt! Natuurlijk, de geruchten en toespelingen waren er al, maar de Amerikaanse publicatie weet te melden dat het model er al snel kan zijn. Een tijdje terug wist fotograaf @kuifje diverse spionage-foto’s te maken:









Motor 718 GT4 RS

De basis is dezelfde 9A2EVO-motor. Dat betekent een afgeleide van de 911 Carrera motor, maar dan een litertje slagvolume meer entwee turbo’s minder. In de 718 Cayman GT4 is de motor goed voor 420 pk, maar in de 718 GT4 RS komen er zo’n 30 paarden bij, waardoor het totaal uitkomt op 450 pk. De geruchten van 500 pk klinken mooi, maar lijken ietwat optimistisch.

Lichter?

Of de RS ook lichter gaat worden, is nog maar de vraag. Sowieso is dat niet altijd het geval. Een ‘RS’ krijgt vaak ook verbeterde hardware (meer spoilers, dikkere stabi’s, grotere remmen etc) waardoor de gewichtsbesparingen weer teniet worden gedaan.

De Porsche 718 GT4 RS belooft de heetste, meest puristische en gaafste nieuwkomer van 2021 te worden. Althans, dat denkt ondergetekende. Dan is het woord nu aan u waarde lezer? Naar welke auto kijkt u het meest uit in 2021? En misschien nog wel belangrijker: waarom? Laat het antwoord weten, in de comments!