Dit is compleet nieuw op de BMW M8

BMW debuteert nieuwe technologie die vooral doe-het-zelvers leuk gaan vinden.

Bij sportievere auto’s en supercars is het mogelijk om de rijmodi zelf in te stellen. Vaak heeft dit betrekking op de gasrespons, het stuurgevoel en comfort van de auto. Dat is het dan wel zo’n beetje. BMW gaat hier een stapje in verder. Met de M5 F90 debuteerde M xDrive, waar het mogelijk is om de aandrijving over de voorwielen volledig uit te schakelen. Met de M8 hebben ze weer wat nieuws in petto.

Met de M8 zal het mogelijk zijn om het besturingssysteem van de auto volledig naar eigen hand te configureren. Via een speciale Setup-knop kunnen eigenaren zaken met betrekking tot de aandrijflijn-, chassis- en rijhulpsystemen volledig aanpassen. Net als met de M5, kan bij de M8 tevens de aandrijving over de voorwielen volledig uitgeschakeld worden. BMW gaat verder door ook de remkracht naar eigen smaak af te stellen. Er komen twee standen, te kennen Comfort en Sport.

Het drukgevoel op het pedaal is met Sport een stuk gevoeliger in vergelijking met Comfort. In de praktijk hoef je daardoor minder hard op het pedaal te stampen wanneer een flinke remactie nodig is, bijvoorbeeld op het circuit. Het is afwachten hoe bestuurders dit gaan ervaren. De feature komt zowel op de M8 met stalen remmen, als op de M8 met de optionele M Carbon keramische remmen.

De kans is groot dat BMW deze technologie gaat meenemen naar de nieuwe M3 en M4. De onthulling van de M8 is over een maand.