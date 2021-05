Elon Musk is tegen LIDAR op Tesla, maar test het toch - Autoblog.nl

Eerder vergeleek Elon Musk LIDAR nog met ‘100 heel dure blinde darmen’. Oftewel, het kost een hoop geld, maar je hebt er niks aan. Zat hij er dan toch naast en gaat Tesla overstag?

Even het geheugen opfrissen. Wat is LIDAR ook alweer? Komt ie. Lidar staat voor LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) en wordt onder meer gebruikt bij autonoom rijden. Of althans, daar wordt op dit moment hard onderzoek naar gedaan. Onder anderen door Volvo.

Het systeem lijkt wel wat op radar, maar in plaats van radiogolven gebruikt het laser om de afstand tussen objecten te bepalen. Voordeel daarvan is dat je veel kleinere oppervlakten kunt detecteren. En dus kan het systeem beter zien wat er zich voor -of naast en achter- je afspeelt.

Luminar

Dit techbedrijf uit Silicon Valley is druk bezig met het ontwikkelen van het LIDAR-systeem voor toepassingen in de automotive industrie. Het eerder genoemde Volvo is al met het bedrijf in zee en nu blijkbaar ook het Tesla van Elon Musk.

Er is namelijk een Model Y gespot met een LIDAR systeem op het dak. En belangrijk, deze Model Y heeft hetzelfde kenteken als een eerder prototype van de CyberTruck en andere prototypes, dus de auto is van het bedrijf van Musk.

Maar Elon Musk zag toch niks in LIDAR?

Klopt. Hij zei op een presentatie in 2019 dat dat systeem te duur en overbodig zou zijn. Tesla gebruikt voor hun autopilot namelijk camera’s en volgens Elon Musk was dat genoeg. Hij vergeleek LIDAR zelfs met het hebben van 100 heel dure blinde darmen. Oftewel, het kost bakken met geld, maar je hebt er helemaal niks aan.

Maar waarom rijdt er dan nu toch een Tesla met LIDAR op het dak?

Daarover kunnen we alleen gissen. Er zijn wel wat geruchten. In elk geval weten we bijna zeker dat Elon Musk LIDAR niet op zijn Tesla’s gaat gebruiken. Daarmee zou hij namelijk toegeven dat de camerasystemen die geleverd zijn op die duizenden Tesla’s niet voldoende zijn.

En dat betekent dus dat de huidige Tesla’s nooit helemaal autonoom zouden kunnen rijden. Zie dat maar eens recht te praten aan alle kopers die er duizenden euro’s voor hebben neergeteld. Dat gaat zelfs Musk niet lukken.

Er is wel sprake van een samenwerking tussen Luminar en Tesla en de meest voor de hand liggende optie is dat Tesla het systeem gebruikt om zijn eigen reeds bestaande Autopilot te valideren. Al zal Musk dat wel nooit officieel toegeven.

Overigens gebruikt Elon Musk LIDAR wel

Alleen niet op Tesla’s. Zijn SpaceX-raketten zijn wel voorzien van het systeem. Maar goed, al is er een Tesla met raketaandrijving die net zo snel gaat als een raket, die gebruikt voorlopig nog geen LIDAR.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.