Marko: “Na Verstappen is het moelijker voor talent”

Harde uitspraken van de harde Oostenrijker.

Een oude wijsheid in de sport luidt dat iemand pas écht heel goed is, als de regels van de sport veranderd ‘moeten’ worden vanwege de prestaties van de desbetreffende persoon. De meeste bekende sporten zijn al stokoud, dus kennen we de meeste namen van de atleten die deze accolade op hun naam hebben staan niet meer. In het ietwat recentere verleden gaat het bijvoorbeeld om mannen als Shaquille O’Neal en Tiger Woods. Doch sinds de FIA in al haar wijsheid besloot om de voorwaarden om een superlicentie te bemachtigen aan te scherpen, mag ook Max Verstappen zich in dit illustere rijtje namen scharen.

Onze landgenoot is voorlopig de laatste van een trits jonge coureurs die door Red Bull tot F1-coureur gebombardeerd werden via ‘tweede team’ Toro Rosso. Één dag voor zijn 17de verjaardag ontving hij van de FIA zijn superlicentie, waardoor hij in 2014 als kersverse 17-jarige mee mocht doen aan de vrije training in Japan. Bij de start van het seizoen 2015 stond Max vervolgens voor het eerst op de grid.

Hoewel de Nederlander al snel liet zien ook in de F1 prima uit de voeten te kunnen, was dit een doorn in het oog van oude lullen critici. Verstappen werd niet alleen de jongste F1 coureur ooit, maar deed dat met stip. Hij pakte het ‘record’ af van Jaime Alguersuari, die met zijn 19 jaar en 125 dagen op zijn minst nog volwassen was bij zijn F1-debuut. Ook in het verleden waren er wel eens coureurs met een dergelijke leeftijd geweest, zoals bijvoorbeeld Mike Thackwell. Echter de verjongingstrend was met Max toch echt doorgeschoten, zo bleek.

De verwijten gingen verschillende kanten op. Sommigen vonden het onverantwoord om een 17-jarige met een hooguit jong belegen brein achter het stuur van een F1-auto te plaatsen vanwege de risicofactor, zowel voor hemzelf als voor de andere coureurs op de grid. Anderen waren eerder bang voor het imago van de sport. Als bleek dat zelfs een 17-jarige ook overweg kan met zo’n F1-auto, was de magie wel een beetje verdwenen volgens de puristen. En inderdaad, vroegah waren coureurs (enkele uitzonderingen daargelaten zoals hierboven reeds is aangestipt) doorgaans ‘al’ halverwege de twintig als ze hun debuut maakten. Louterende jaren van skills slijpen in lagere categorieën op grauwe steenklompen getooid met kille campertjes waren dan al achter de rug.

Dat Max desalniettemin gewoon zijn debuut kon maken, lag aan de oude regels voor de superlicentie. Onder andere het afleggen van 300 kilometer (een raceafstand) in een F1-auto was voldoende om het papiertje te bemachtigen. Maar nadat MV33 de sport was ‘binnengedrongen’, besloot de FIA deze vereisten aan te passen. Nu moet je sowieso:

De minimumleeftijd van 18 jaar hebben

Al een internationale racelicentie hebben

Een volledig en geldig rijbewijs hebben voor wegvoertuigen voor het land dat wordt vermeld als de nationaliteit van de coureur, die niet is geschorst, ingetrokken of anderszins belet dat de houder een auto op de openbare weg bestuurt

Een FIA-theorie-test halen op kennis van de F1-sportcodes en -voorschriften

Ten minste 80 procent voltooid hebben van elk van twee volledige seizoenen in een van de kampioenschappen gerapporteerd in supplement 1 van het reglement

Ten minste 40 punten verzameld hebben over de voorgaande drie seizoenen in elke combinatie van de kampioenschappen gerapporteerd in supplement 1 van het reglement

Vervolgens is er een epische lijst van allerlei verschillende kampioenschappen opgesteld met daarbij vermeld het aantal punten dat je scoort voor de behaalde plaats in die respectievelijke kampioenschappen. Het voert te ver om deze allemaal te noemen, maar alleen voor het winnen van de F2 of IndyCar-titel krijg je bijvoorbeeld direct de benodigde 40 punten. Als je uitkomt in een ander kampioenschap of geen kampioen wordt, zal je dus sowieso voor een combo moeten gaan.

Snelle rekenaars hadden al meteen een lijstje paraat met recente coureurs die de F1 niet gehaald hadden als deze regels al eerder van kracht zouden zijn geweest. Onder hen behoorden onder andere Daniel Ricciardo, Giedo van der Garde en Jean-Éric Vergne. Saillant detail: ook niemand minder dan Michael Schumacher had strict genomen niet terug mogen keren in de F1 volgens de huidige regels. Voor herintreders geldt namelijk dat ze minimaal vijf F1 races in het jaar voorafgaand aan nieuwe deelname of vijftien races in de drie jaar voorafgaand aan nieuwe deelname verreden moeten hebben. Schuey reed precies drie seizoenen geen F1-races, dus dat zou hem zijn oorwassing door Rosberg bespaard hebben.

Hoe dan ook is het vrij duidelijk dat de regels bullshit zijn. En Red Bull voorman Helmut Marko is nooit te beroerd om dat soort dingen te benoemen. Bij ServusTV laat hij optekenen:

Het verkrijgen van een superlicentie is dankzij Max Verstappen helaas erg lastig geworden.

Marko hekelt de ‘Verstappen-regel’ omdat deze zeer effectief is gebleken in het afstoppen van Red Bulls modus operandi. In plaats van piepjonge rookies zien we tegenwoordig mannen als Hartley, Kvyat en Albon achter het stuur kruipen bij Toro Rosso. Stuk voor stuk coureurs die eigenlijk al (al dan niet meermaals) afgeschreven waren door de energieblik-gigant. Red Bulls protegé Dan Ticktum krijgt ondertussen geen kans, daar hij simpelweg te weinig punten vergaard heeft voor een superlicentie.

Het sputterende opleidingprogramma is hierdoor kennelijk zelfs zo van slag dat het nu de stokoude Lucas Auer onder haar hoede heeft genomen. Auer, vooral bekend vanwege zijn glibberige pitstop (video), is al 24 en de neef van Gerhard Berger, die op zijn beurt ooit de allereerste Red Bull-atleet was. Probleem is alleen: hij zal uitkomen in de Japanse Super Formula en als je daar de titel wint krijg je twintig punten. Tel dat op bij de vijf punten die Auer nog heeft staan uit het DTM en je komt op 25 punten. Zouden ze bij Red Bull weten dat ook 25 minder is dan 40?