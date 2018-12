Gewürz! Porsche Panamera heeft een stuurprobleem

Wir fahren fahren fahren auf der AutobaAAAAAAAAAAAAAAAAAAH...

Als er een ding is dat Porsche’s over het algemeen heel goed doen, dan is het wel het betere stuurwerk. Oké, puristen zullen blijven jeremiëren over het verlies van hydraulische stuurbekrachtiging ten faveure van een elektronische hulp, maar dat blijf je toch houden. De vaders van deze puristen zijn er waarschijnlijk nog steeds niet overheen dat Porsche’s überhaupt stuurbekrachtiging kregen. Feit is dat Porsche volgens ons huiseigen Porsche-orakel @casperh ook de elektro-stuurhulp inmiddels prima onder de knie heeft (rijtest). Haters worden dus keihard de mond gesnoerd…of toch niet?

Nou niet helemaal, want juist de elektrische stuurbekrachtiging is de oorzaak van het feit dat de meest recente generatie Porsche Panamera (971) massaal terugmoet naar de verschillende Porsche Centra die de wereld rijk is. Het gaat wereldwijd om maar liefst 74.585 auto’s, geproduceerd tussen 21 maart 2016 en 6 december 2018. Dit getal geeft nog maar weer eens aan wat voor belachelijk succes de Pana (rijtest) is geworden voor Porsche. Ter vergelijking: van de epische Porsche 944, die destijds toch gold als de volumeknaller van het merk, werden er tussen 1982 en 1991 in totaal circa 150.000 gemaakt. Het nieuwe model Pana zit na een dikke twee jaar dus al op de helft daarvan.

Het Nederlandse persbericht doet geen nadere uitspraken over wat er nu precies mis is met de stuurbekrachting, maar geeft alleen aan dat deze ‘opnieuw geprogrammeerd’ moet worden. Gelukkig gaat het internationale persbericht dat tegelijkertijd op de mat viel iets verder in op de materie: de elektronische hulp kan af en toe uitvallen waardoor je ineens een ‘zwaar stuur’ in handen hebt. Niet echt een lekkere ervaring als je er niet op bedacht bent (en dat ben je niet).

Het rectificeren van dit foutje duurt ongeveer een uur bij de dealer en is uiteraard gratis. Goed nieuws dus: heb je eindelijk weer een legitiem excuus om in de showroom te staan kwijlen bij die 911 GT3 Touring Package die je eigenlijk écht had willen hebben.