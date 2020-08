Maserati Ghibli Trofeo krijgt kneiterdikke V8 van Ferrari

Maserati heeft twee nieuwe Trofeo’s aangekondigd, zowel de Quattroporte als de Ghibli krijgen de dikke V8-behandeling.

Zeven jaar in het leven van de Maserati Ghibli, krijgt deze eindelijk de motor die het altijd al had moeten hebben. Een lekker dikke Italiaanse V8. Niet dat er per se iets mis is met de V6, zo bleek ook uit de rijtest van de Maserati Ghibli S. Maar in een vierdeurs Maserati hoort gewoon een Italiaanse V8, niet?

Ghibli met V8

Gelukkig is de Ghibli binnenkort met dikke V8 te bestellen. Maserati heeft namelijk de Ghibli Trofeo aangekondigd. De Trofeo-naam is natuurlijk niks nieuws, die kenden we al van de Maserati Levante Trofeo. En wat de Italianen met die flinke SUV deden, doen ze nu met de Ghibli en de Quattroporte. Ze pakken de 3,8 liter Ferrari-V8 uit de Quattroporte GTS, schroeven daar onder meer nieuwe zuigers, turbo’s en een oliepomp op en kieperen deze daarna in de twee sedans.

Het resultaat is een lekkere biturbo-V8 die 580 pk en 730 Nm aan koppel naar de achterwielen weet te sturen. De Ghibli Trofeo kan daarmee binnen 4,3 seconden 0 naar 100 km/u halen, de Quattroporte heeft er 0,2 seconden extra voor nodig. De Levante is met 4,1 seconden het snelst, maar deze heeft dan ook vierwielaandrijving. De topsnelheid ligt voor de twee sedans op 326 km/u, 24 km/u meer dan de SUV. De Trofeo’s krijgen een ZF-versnellingsbak met acht verzetten.

De wijzigingen zitten niet alleen onder de motorkap, beide auto’s krijgen een nieuwe bodykit. Voor de uiterlijke wijzigingen starten we echter bij de achterlichten. Alle nieuwe Maserati Ghibli’s, Quattroporte’s en Levante’s (dus ook de niet-Trofeo-modellen) krijgen kekke nieuwe Boomerang-lichtjes. Die refereren aan modellen uit het verleden, zoals de 3200 GT. En nu maar hopen dat de Amerikanen deze keer niet hun zin krijgen.

Panamericana-grille

Een andere wijziging aan de kont van de Trofeo’s is de koolstofvezel diffuser. Verder zien we aan de zijkant wat rode accenten, zoals een rode bliksemschicht bij het Maserati-logo op de C-pilaar en rode accenten aan de onderkant van de drie koelgaten achter de voorwielen. Op de neus zien we zwarte verticale repen, een beetje te vergelijken met de Panamericana-grille van AMG. De twee sedans krijgen tot slot 21″ aluminium Orione-velgen en krijgt de Ghibli Trofeo op de motorkap twee koelgaten.

Het interieur is ook iets gepimpt, met bijvoorbeeld het Trofeo-logo op de hoofdkussens en een volledig leren interieur. Het Integrated Vehicle Control-systeem is eveneens geüpdatet, de auto’s hebben nu een Corsa-knop. Dan is de auto nóg sportiever. Net als de Levante Trofeo krijgen de twee sedan Trofeo’s Launch Control. De infotainmentschermen zijn in de sedans tot slot vergroot naar 10,1″.

De twee modellen worden later dit jaar verkocht. Hoeveel Maserati voor de Trofeo’s wil hebben, is niet bekend. Om je een idee te geven: de Levante GTS met 530 pk kost 221.778 euro, de Trofeo-variant kost 241.888 euro. Voor de duidelijkheid: op de foto’s is de Ghibli rood, de Quattroporte groen en is de Levante wit.