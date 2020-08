Wordt deze Tesla Model Y-concurrent nóg meer uitgesteld?

Tesla-concurrent Fisker zei eerder in 2022 de eerste Ocean te willen overhandigen, een jaartal dat waarschijnlijk wéér uitgesteld moet worden.

Het zit Henrik Fisker niet bepaald mee. In het verleden heeft hij een paar prachtige wagens ontworpen, maar het opzetten van een zelfstandige autofabrikant gaat hem wat minder goed af. Zijn nieuwste project is Fisker (weer), deze keer wil hij volledig elektrische auto’s op de markt brengen. Het eerste model is de Ocean, een crossover SUV die de strijd met de Tesla Model Y aan moet gaan.

Althans, dat is het idee. Want hoewel we al wel wat plaatjes van de Ocean hebben kunnen zien, zijn concrete technische specs nog wat onduidelijk. Ze beloven een rijbereik van minimaal 400 kilometer en een prijs van minder dan de Tesla Model 3, maar voor de rest is het tamelijk vaag. Waarom zijn ze zo vaag? Ze hebben helemaal geen platform. Ze willen met het platform van de Volkswagen ID.4 gebruiken, maar dat is alles behalve definitief. De gesprekken met Volkswagen zijn vanwege de zomervakantie gepauzeerd, pas in september gaan ze weer verder.

Maar wat is nou het nieuwste probleem? Fisker heeft nog helemaal geen producent voor de Ocean. Dat blijkt uit een artikel van Reuters. Er ligt nu kennelijk een ‘voorlopige deal’ met Magna Steyr, om de auto in het Oostenrijkse Graz te kunnen bouwen. Pas in de komende maanden maken ze deze deal definitief. Volgens de deal rollen de eerste auto’s op z’n vroegst in het vierde kwartaal van 2022 van de band.

En deze laatste paar maanden van 2022 zijn wel een probleem. Eerder zei Fisker immers dat de leveringen van de Ocean in 2022 zouden starten. Als ze inderdaad eind 2022 beginnen met productie, is de kans klein dat ze al meteen met leveringen kunnen beginnen. Daarmee lijkt de kans dan ook groter dat de Tesla Model Y-concurrent wéér wordt uitgesteld, deze keer naar begin 2023. En dat zou een groot probleem kunnen zijn voor Fisker, naar verwachting komen de eerste Model Y’s ergens begin volgend jaar onze kant al op. Dan moeten de omgebouwde ID.4 wel héél goed zijn, willen klanten er twee jaar op wachten…