Retedikke Maserati Levante Trofeo krijgt bijna 600 pk

Op de New York International Auto Show heeft Maserati eindelijk onthuld wat ze de laatste tijd uitvoerig aan het teasen waren. Nu wil het nog al eens het geval zijn dat die teasers niet de moeite waard blijken te zijn, maar voor wat betreft de Maserati Levante Trofeo geldt dit absoluut niet. De Italiaanse SUV heeft namelijk een enorme V8 gekregen, waardoor hij plots een van de krachtigste auto’s in zijn segment wordt.

De V8 in kwestie is echter geen onbekende voor de Maserati-fan. Het blok, dat met behulp van Ferrari in elkaar wordt gezet, kennen we terug uit de Quattroporte GTS. Wel is de 3,8-liter biturbo V8 flink aangepast om nog meer vermogen te produceren dan hij in de grote sedan doet. Nadat er o.a. nieuwe zuigers, turbo’s en een andere oliepomp op werd geschroefd, levert hij voortaan 590 pk en 730 Nm koppel, ofwel 156 pk per liter. Dat is niet zoveel als de 650 pk die de Lamborghini Urus eruit perst, maar de Cayenne Turbo, bijvoorbeeld, heeft hij mooi tuk.

Op het asfalt vertalen de tamelijk indrukwekkende cijfers zich naar fatsoenlijke prestaties. De snelle Levante heeft aan 3,9 seconden voldoende om de 100 km/u te bereiken en kent een topsnelheid van 300 km/u. Het optrekken wordt mede geholpen door Maserati’s Q4 Intelligent All-Wheel Drive-systeem. Daarnaast krijgt de wagen een sportiever onderstel en is de gewichtsverdeling met 50:50 niets minder dan perfect.

Aan de buitenkant herken je de wagen aan allerlei agressief-ogend plaatwerk. Met name de voorzijde weet te imponeren, daar de grille en splitter beide zijn aangepakt om het extra vermogen visueel weer te geven. De Trofeo staat op 22″ aluminium velgen, waarachter we grote klauwen vinden in verschillende kleuren. Binnenin vinden we fraaie kuipstoelen en, net als aan de buitenzijde, de nodige carbon accenten.

Productie begint deze zomer, waarna de modellen allereerst richting overzeese markten zullen gaan.