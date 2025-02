Maserati GranCabrio nu ook als goedkopere instapper

Wat een plaatje is het toch hè?

Vandaag en morgen vindt er een leuk autofeestje plaats in het Zwitserse St. Moritz: the I.C.E. Als je toevallig in de buurt op wintersport bent is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. Er zijn ook diverse fabrikanten van de partij en Maserati heeft zelfs een heuse primeur.

Ze lanceren nu de instapversie van de Maserati GranCabrio. Die ontbrak namelijk nog. De benzine-GranTurismo was er als Modena en Trofeo, maar de GranCabrio was er vooralsnog alleen als Trofeo. Voor die variant ben je €292.166 kwijt en daarmee is het de duurste versie van de GranTurismo ooit.

Als je 3 ton wat te gortig vindt voor een GranCabrio is er nu dus de instapversie. In dit geval levert de zescilinder 60 pk minder, waarmee je uitkomt op 490 pk. Daarmee kun je ook prima uit de voeten, want zoveel vermogen heeft de vorige generatie nooit gehad.

Het blauwe exemplaar dat je op plaatjes ziet is een speciale uitvoering die Maserati gemaakt heeft ter gelegenheid van het ijsfestijn. Deze auto is uitgevoerd in een drielaagse Liquid Ice lak, met een donkerblauwe softtop, blauwe remklauwen en witte velgen. Het resultaat is een bloedmooie wagen, we kunnen niet anders zeggen.

De auto staat nog niet in de Nederlandse configurator, maar we kunnen wel een inschatting maken van de prijs. Bij de Trofeo heeft de cabrio een meerprijs van zo’n €14.000, dus als we dat doortrekken naar de instapper komen we uit op circa €248.000. Nog steeds veel geld, maar hé, een 991 Carrera 4 GTS Cabrio kost ook dik 240 mille. En zo’n Maserati is in ieder geval exclusiever.

De goedkoopste versie is overigens nog steeds de Folgore, oftewel de elektrische GranCabrio. Die kost ‘slechts’ €208.250.

Mocht je The I.C.E. St. Moritz bezocht hebben, vergeet dan niet je foto’s te uploaden op Autoblog Spots, dan maak je kans op een Autoblog Goodiebag!