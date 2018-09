Maserati onthult gelimiteerde Ghibli Ribelle

Geen extra vermogen, wel extra kleuren.

De derde generatie van de Maserati Ghibli (rijtest) mag misschien enkele keren zijn vernieuwd, de bolide gaat ondertussen alweer vijf jaar mee. Om de auto niet helemaal in de vergetelheid te laten vallen, onthult het Italiaanse merk vandaag een gelimiteerde versie van de bolide, genaamd ‘Ribelle’.

De Ghibli Ribelle onderscheidt zich direct van de doorsnee Ghibli dankzij zijn nieuwe zwarte lakkleur. Maserati maakt kijken naar de Ribelle intrigerender dan gebruikelijk, door subtiele rode accenten aan te brengen. Binnenin de auto ligt de nadruk meer op het contrast tussen zwart en rood. Hier herkennen we duidelijk een two-tone kleurenschema. Afgezien van de kleuren, heeft Maserati de Ghibli Ribelle sportstoelen, een zwart leren sportstuur en paddle shifters gegeven.

Wie zijn speciale Ghibli Ribelle nóg specialer wil maken, kan dit doen door Maserati te vertellen het Ribelle Plus-pakket in de auto te verwerken. Na het aanvinken van deze optie, krijgt de gelimiteerde Ghibli privacy glas, LED-koplampen, een geluidsysteem van Harman Kardon en een dakraam.

Maserati maakt in totaal slechts 200 exemplaren van de Ghibli Ribelle. De Italianen vertellen niet precies hoe de gelimiteerde versie verdeeld zal worden over de verschillende modellen, maar we weten wel dat de Ribelle te bestellen is als alle huidige motorconfiguraties. De Ghibli Ribelle is verkrijgbaar als de 275 pk sterke diesel, evenals beide benzinemotoren (350 pk en 450 pk). Deze uitvoering zal alleen worden verkocht in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.