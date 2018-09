De teamgenoot van Kimi Raikkonen is bekend!

Jazeker, ene Antonio G. zal hem gaan bijstaan.

Na enkele jaren van kleine verschuivingen qua rijders, kunnen we eindelijk weer smullen van groot nieuws als het gaat om de stoeltjesdans voor 2019. Het begon eigenlijk met Daniel Ricciardo. De Australiër kwam tot de conclusie dat hij niet bij een topteam aan de bak kon, waardoor hij bij een groeiend subtop-team terecht is gekomen. Dankzij de 18.000.000 dollars voor Ricciardo hoeven we zeker geen medelijden met hem te hebben. Een andere move die veel mensen deed verrassen is die van Kimi Raikkonen.

De Fin heeft namelijk besloten de nadagen van zijn carrière te slijten bij het team waar hij destijds voor begon: Sauber. LeClerc vertrok op zijn beurt van Sauber naar Ferrari. De andere coureur die op dit moment bij Sauber zit, is Marcus Ericcson. De Zweed mag voor volgend seizoen sollicitatiebrieven de deur uit doen, want hij hoeft niet meer terug te komen.

Sauber heeft namelijk net onthuld dat Antonio Giovinazzi de nieuwe coureur gaat worden naast Kimi Raikkonen. Giovinazzi heeft succes behaald in het Europese Formule 3 kampioenschap, waarin hij in 2015 als tweede eindigde (achter Felix Rosenqvist). In 2016 deed de Italiaan mee aan het GP2 kampioenschap, waar hij wederom tweede overall eindigde. Ditmaal achter Pierre Gasly, de nieuwe teammaat van Max Verstappen. Aan het begin van vorig seizoen was Giovinazzi testrijder bij Sauber. Hij viel daar twee races (Australië en China) in voor Pascal Wehrlein. Halverwege het seizoen was hij testrijder voor Haas. Dit seizoen is Antonio weer terug bij Sauber als testpiloot. Hij heeft de eerste vrije training in Duitsland en Hongarije meegereden.

De opstelling voor volgend jaar ziet er nu als volgt uit:

Mercedes

Hamilton

Bottas

Ferrari

Vettel

LeClerc

Red Bull

Verstappen

Gasly

Renault

Ricciardo

Hülkenberg

McLaren

Sainz

Norris

Sauber

Raikkonen

Giovinazzi

Er zijn dus nog zes zitjes te verdelen:

Racing Point Force India

Stroll?

Perez?

Toro Rosso

Kvyat?

Hartley?

Haas

Magnussen?

Grosjean?

Williams

Sirotkin?

Ocon?