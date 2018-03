Maserati’s modellen worden zwartgemaakt

Veredelde Chryslers voor vee...Oh wacht, dat is niet de strekking van dit verhaal.

We wachten al een tijdje op echt heet nieuws van Maserati. Tenzij er nog een grote verrassing komt, lijkt het er echter op dat het Italiaanse traditiemerk met de Tridente ons in Genève zoet wil houden met wat speciaaltjes. En dan ook nog speciaaltjes op basis van een totaal afgezaagd concept. Een concept dat ze als klap op de vuurpijl al eens eerder uitgevoerd hebben voor de Amerikaanse markt: totaal zwartgemaakte auto’s. Hé Maserati, 2008 heeft gebeld, et cetera…

Waarom dan toch een artikeltje over deze bolides? Nou ja, omdat al het cynisme ten spijt Maserati’s ‘nieuwe’ creaties toch wel weer erg lekkere plaatjes opleveren. Tuurlijk, rationeel gezien móet je voor een BMW 55 TFSI BlueEFFICIENCY kiezen. Maar dan neem je de looks van zo’n Maser op, luister je een keer naar de goede vibraties die uit de uitlaten komen (rijtest) en worden je benen week. Daarbij zijn de namen ook allemaal zo mooi; deze zwarte uitvoeringen heten bijvoorbeeld ‘Nerissimo’.

De zwartmaak-behandeling is binnenkort verkrijgbaar op de Ghibli, Quattroporte en Levante in GranSport-trim. Alles is in feite zwartgemaakt, behalve de drietand in de grille, een enkel subtiel chromen stripje hier en daar en het Maserati-logo op de klep.