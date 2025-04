Frustrerend: AMG GT krijgen, maar je mag er 3 jaar niet in rijden

Het staat wel leuk op de oprit!

18 jaar. Dat was vroeger een magische leeftijd, want je mocht je autorijbewijs gaan halen! Tegenwoordig mag dat in Nederland allemaal wat eerder. Eenmaal het roze pasje in bezit mag je zo’n beetje personenauto rijden. Of ‘ie nu 150 of 700 pk heeft. Verzekeren is soms een ander verhaal.

Dat is niet overal zo makkelijk. In Italië zijn er strenge regels voor beginnende bestuurders. Extra lullig als je naam Kimi Antonelli is. De rookie heeft voor zijn rol als coureur bij het Formule 1-team van Mercedes een mooie auto van de zaak gekregen. Namelijk een hagelnieuwe AMG GT 63 S. Het slechte nieuws? Hij mag er niet in rijden.

De kersverse F1-coureur behaalde in januari van dit jaar op 18-jarige leeftijd zijn rijbewijs in Italië. Terwijl hij in het weekend geheel legaal scheurt in een 1.000+ pk sterke Formule 1-auto, mag hij doordeweeks niet achter het stuur plaatsnemen van de 639 pk sterke AMG GT 63 S.

De in Bologna geboren coureur heeft te maken met een vervelende Italiaanse wet. Sinds 14 december 2024 mogen beginnende bestuurders niet rijden in een auto met meer dan 75 kW per ton. De regel is drie jaar van kracht. In het geval van Kimi Antonelli betekent dat hij pas op z’n 21ste over de openbare weg mag rijden in zijn auto van de zaak.

De AMG GT 63 S komt namelijk uit op 430 kW per ton. Ja, das een onsje meer dan 75 kW zullen we maar zeggen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, dus de jonge Antonelli kan er niets aan doen. Hoe krom het ook lijkt, want de 18-jarige kan natuurlijk beter rijden dan een 40-jarige in een AMG GT met 22 jaar rijervaring.

Dat worden drie lange jaren voor de Italiaan. Het staat wel leuk op de oprit. Maar drie jaar lang de auto stofzuigen en wassen gaat ook zo vervelend. Misschien dat Antonelli wat anders mag uitkiezen in de vloot van Mercedes? Doen ze vast niet moeilijk over.