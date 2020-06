Maserati zet woningen in Oegstgeest in de hens

Een Maserati is vol pyromaan gegaan op een appartementencomplex in Oegstgeest.

Niemand is perfect, zelfs wij niet. Woensdag vertelden we je wat een supercar eigenlijk een supercar maakt. Maar we zijn natuurlijk nog een evidente eigenschap vergeten. Bij een échte supercar moet de mogelijkeid bestaan dat ‘ie spontaan in de hens vliegt. Of het nu een Lamborghini Miura is, of een Ferrari 458, deze eigenschap is al jarenlang een belangrijk in de supercar wereld.

Nou is de Maserati die iets te licht ontvlambaar bleek in Oestgeest géén supercar. Het is namelijk een Spyder uit 1994. Voor degenen die dan niet direct weten waar we het over hebben: dat is die Biturbo alleen dan zonder dak. Je weet wel, die BMW E30 met Italiaanse flair. Het is zeg maar de transaxle Porsche onder de Maserati’s. Door de ietwat snobistischere rijders van het merk word je met de nek aangekeken. Ondertussen heb jij echter de grootste lol.

Want hoewel de Biturbo misschien niet Maserati’s grootste prestatie was, was het wel mooi de eerste productieauto met een twinturbo motor! Dat had met name te maken met de Italiaanse markt. Auto’s met een motor van kleiner dan 2.000 cc werden daar belast met 19% BTW, auto’s met grotere motoren met 38% BTW. Turbo’s waren een manier om de belasting te omzeilen en toch een lekker vermogen te leveren. Hierdoor ontstond bij Ferrari bijvoorbeeld ook de 208 GTB turbo. Maserati had waarschijnlijk dat oude vertrouwde gezegde in hun hoofd ‘wat is beter dan een zak chips; twee zakken chips’. En zo kreeg de Biturbo…euhm…twee turbo’s.

Zoals wel vaker bij Italiaanse juweeltjes, was de techniek wel mooi en vooruitstrevend, maar niet per se betrouwbaar. Dat is eigenlijk een understatement, want de Biturbo was gewoon notoir onbetrouwbaar. Ook bij deze Spyder in Oegstgeest moet het op een of andere manier mis zijn gegaan. Bij het wegrijden liep de vurige passie zo hoog op dat de auto op een of andere manier vlam heeft gevat. Onder andere omdat de unit in de kelder van een appartementencomplex stond heeft het vuur voor behoorlijk wat ophef gezorgd. De garage stond vol rook en de eerste etage van het gebouw werd tijdelijk ontruimd.

De brandweer kon het vuurtje gelukkig onder controle brengen voordat het hele gebouw affikte. Voor zover bekend is het bij materiële schade gebleven.

Image Credit: Media-TV