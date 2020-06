Porsche rijder leeft zijn beste leven, vervoert Jacuzzi

Het type Porsche dat deze jacuzzi voortsleept, zal je niet verbazen.

Ja, het is zwaar om een Porsche transaxle rijder te zijn. De vooroordelen zijn real. Wij worden wellicht nog net niet zo met de nek aangekeken als Opel Manta rijders, maar het komt in de buurt. Zelf noem je daarom sowieso maar nergens dat je ‘een Porsche’ hebt. Maar ja, dan noemt iemand anders die je kent het voor je. En dan komen de excuses. ‘Ja, het klinkt beter dan het is’. ‘Ja het is een heel oud beestje hoor’. Een typisch gevalletje verwachtingenmanagement om teleurstelling te voorkomen als je dan uiteindelijk níet met een 911 komt aanrijden.

Maar eigenlijk is dat helemaal nergens voor nodig. De transaxle Porsche’s, zijn namelijk gewoon episch. De gewichtsverdeling, de RWD, de Germaanse 70s/80s/90s vibe, de looks, het is allemaal on point natuurlijk. En wat ook nog best wel oké is: het gebruiksgemak. Je hebt zo’n joekel van een klep achter waar je met veel aplomb dingen in kan gooien.

Zo herinner ik me nog dat ik begin zomer vorig jaar een BBQ had aan de andere kant van de stad. In plaats van er naartoe fietsen en heftig bezweet aankomen, had ik meer zin om met de auto te gaan. Maar ja, dan kan je natuurlijk niet drinken, want dat is voor tokkies. Dus mijn fiets achterin gegooid, goed vastgesnoerd en met de achterklep open als een soort joekel van een luchtrem op pad. Geen centje pijn. Het hoofdschuddende gezicht van de RAV4 rijder achter me staat me nog helder voor de geest. Genieten.

Maar dat zo’n transaxle zó praktisch was dat je er ook een jacuzzi mee kan vervoeren, had ik niet gedacht. Live and learn, zo blijkt maar weer eens. Een gelijkgestemde uit het Canadese Woodstock maakte namelijk van een aantal palen een constructie om het bubbelende bad achter zijn Porsche 968 aan te slepen.

Helaas kon de Canadese politie de pure swag van deze 54-jarige niet handelen. Via Facebook laten ze weten dat ze de man keihard aangepakt hebben vanwege Careless Driving:

Woodstock Police uniform patrol and the Traffic unit responded to the area of Dundas Street, W., in the area of the 11th Line after receiving calls in relation to a vehicle pulling a hot tub down the road. Police responded to the area and located a Porsche pulling a hot tub with a homemade cart. The 54-year-old male driver was charged with Careless Driving. Woodstock Police Service

Tsja. Haters gonna hate.

Dank Lenferink voor de tip!