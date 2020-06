Deze Audi R8 RWS occasion is 50k goedkoper geworden

De Audi R8 RWS occasion is de leukste gebruikte Audi van de afgelopen jaren.

We kennen Audi als een vrij behoudend merk. Veiligheid, stabiliteit en grip wordt verkozen boven de mogelijkheid om te driften en burnouts te maken.

Infantiel

Dergelijke infantiele bezigheden geven een auto wel een extra dimensie. Met name @jaapioyo kan er maar niet met zijn pet bij men bij Audi daardoor zo stug vasthoudt aan het FWD/AWD-concept met de motor voorin. Blasfemie!

Audi R8 RWS

Wat dat betreft is het zeer opmerkelijk dat de Duitsers ook de Audi R8 RWS hebben gemaakt. Dat was een gelimiteerde oplage van de reguliere R8 van de tweede generatie. Het is een R8 waarbij de aandrijfassen naar de voorwielen zijn weggehaald. Om te zorgen dat de auto niet elke bocht achterstevoren zou staan, werd er gekozen voor de R8 V10 (540 pk) als basis en niet de R8 V10 Plus (610 pk).

Slechts 5 kilo lichter?

Volgens Audi weegt de R8 RWS maar een paar kilogram minder (1570 in plaats van 1575 kg, right), maar dat lijkt ons sterk. Waarschijnlijk komt het door de uitrusting of een bijzonder, eh, wonderlijke meetmethode. reken maar dat de R8 RWS op de tussensprint gewoon sneller is. Er zijn minder transmissieverliezen en het gewicht is lager.

Nieuw

Als je wilt, kun je een Audi R8 RWD (zoals de auto nu heet) nieuw bestellen. Dat is op zich wel opmerkelijk: voor een supercar met atmosferische V10 en achterwielaandrijving kun je niet bij Mercedes, Porsche of BMW terecht, maar wel bij het zo braaf geachte Audi. Nieuw kost zo’n apparaat een lieve duit: 214.870 euro. Dan moet je nog met opties aan de slag. Nog een nadeel is dat het geen ‘special edition’ meer is. Het is gewoon de instapper. Ook zul je ‘m nog moeten bestellen en er dus op moeten wachten.

Uitrusting

Een ander alternatief is deze Audi R8 RWS occasion. Qua uitrusting is de auto meer dan compleet afgelerd. Adaptieve cruise control, B&O stereo, carbon motorafdekking, Matrix LED-koplampen en overal carbon dierdelen zijn prijzige opties. De auto in kwestie is geen import, maar gewoon een origineel Nederlands geleverde auto. De nieuwprijs was destijds 250.069 euro (check de AJ post er maar op na)! De nieuwprijs zonder opties was 213.590 euro.

Minder dan twee ton

Nu, twee jaar later, staat de auto te koop. De prijs is nu een stukje gunstiger, maar de Audi R8 RWS occasion is nog steeds niet spotgoedkoop. De verkopende partij wil er heel erg graag 199.500 euro voor hebben. Dat is dus 50 mille minder dan de nieuwprijs. Naast de genoemde opties heb je daarvoor ook het pre-facelift model, dat iets fraaier toont dan het nieuwe model, dat nogal druk is vormgegeven.

Weinig kilometers

De kleur is rood met een zwarte streep (andersom was ook mogelijk). Ook heeft de auto slechts 6.800 kilometer gelopen. Met een keertje wassen en stofzuigen is de auto weer fabrieksnieuw. Interesse in de leukste Audi van de afgelopen 25 jaar? De advertentie van de achterwielaangedreven Audi R8 RWS occasion kun je hier bekijken.