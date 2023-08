Koop deze Boxster voor weinig. En op eigen risico natuurlijk…

Een Porsche Boxster voor weinig. Wat kan daar nou mis mee gaan?

De Porsche Boxster van de 981-generatie is een puike automobiel. Ja, dat zeg ik echt. Ik weet het immers uit eigen ervaring. Sterker, ik heb er nog eentje voor je te koop staan. Een zwarte, weinig kilometers en Spaans kenteken. Ophalen in Benidorm. Kun je er meteen een frikandelletje eten, lekker man…

Maar goed, die Boxster die is wel helemaal perfect en daarom dus ook iets duurder dan het exemplaar waar we vandaag over schrijven. Die kost namelijk echt helemaal niks. Ja, €21.950 euro is niet niks, maar voor een Boxster met 25.219 kilometer op de teller is het niks.

Wat kan daar nou mis mee zijn?

Koop deze Boxster voor weinig

Nou, laten we beginnen dat ik de kilometers heb omgerekend van mijlen. Daarvan staan er 15.762 op de teller. Het is dus een geïmporteerd exemplaar, uit de VS. Op zich geen probleem, maar toch.

Een ander dingetje is dat de originele sleutels er niet meer bij zitten. Maar gelukkig hebben ze twee nieuwe laten maken, dus dat is opgelost. Nee, het grootste probleem zit hem erin dat de Boxster niet rijdt. Geen meter. Of je moet hem willen duwen.

En het is ook geen kapotte motor, maar iets veel vervelenders. Er zit een elektronisch probleem in. De zekeringkast heeft een vochtprobleempje ervaren en sindsdien doet de Boxster helemaal niks meer. En nou weten wij hier ter redactie vrij weinig van auto’s, maar een elektronisch probleem in een moderne auto wil je niet. Echt niet.

Neemt niet weg dat de huidige eigenaar denkt dat het allemaal makkelijk is op te lossen. Koop er gewoon een donor-Boxster bij voor een paar duizend piek, zet over wat kapot is en je hebt een prima autootje voor weinig geld. Zegt hij.

Goed, de advertentie op Marktplaats kun je hier lezen, zijn wij alleen benieuwd of je je handen eraan zou durven branden.

Koop dan?