Massale terugroepactie van Toyota en Honda

De reden: Takata airbags.





Takata is de titel van een top-40 hit uit 2011, maar het is ook de naam van een fabrikant van airbags. Ze hebben in ieder geval één ding gemeen: de kwaliteit is niet al te best. Daarom zijn zowel Toyota als Honda nu genoodzaakt miljoenen auto’s terug te roepen in de VS. Bij Toyota gaat het om 3,4 miljoen auto’s en bij Honda om 2,7 miljoen auto’s.

Het probleem is dat de airbags niet of niet volledig uitklappen door een elektronische storing. De modellen die teruggeroepen worden zijn de Corolla, Matrix en Avalon. Bij Honda gaat het om oudere Civic’s en Acura’s.

Dit is niet is niet bepaald de eerste terugroepactie vanwege falende Takata-airbags. Sterker nog: in 2015 resulteerden dit probleem in de grootste terugroepactie ooit. Toen werden er door diverse fabrikanten in totaal 36 miljoen auto’s teruggeroepen. In 2016 riep Honda nog eens 21 miljoen auto’s terug. Nu komen daar dus weer een paar miljoen bij. Takata vroeg in 2017 failliet aan, maar de restanten werden overgenomen door concurrent Key Safety Systems.

De Amerikaanse Toyota-eigenaren kunnen in maart bericht verwachten. Honda geeft aan dat de reparaties in een jaar tijd zullen beginnen. Dat duurt allemaal nog wel even dus. Tot die tijd zullen de bezitters van de auto’s in kwestie zich met een wat minder veilig gevoel op de weg moeten begeven.