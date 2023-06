Massaontslag bij VDL: bijna de helft van het personeel de laan uit

VDL zet een aanzienlijk deel van het personeel op straat. Straks blijft er niemand meer over om te staken.

VDL Nedcar, oftewel de hele Nederlandse auto-industrie, zit in zwaar weer. Hun grootste – en tevens enige – klant gaat vertrekken en het personeel is ook niet bijster gemotiveerd. De sfeer zal er niet beter op worden na de bekendmaking van vandaag.

Geheel in lijn der verwachting maakt VDL Nedcar namelijk bekend dat er een grootschalige ontslagronde komt. Ze gaan namelijk terugschalen van twee ploegendiensten naar één ploegendienst. Dat betekent dat ongeveer de helft van het personeel voor hun diensten bedankt kan wordt.

In totaal werken er momenteel 3.950 medewerkers bij VDL Nedcar. Daarvan gaan er 1.800 ontslagen worden, wat dus neerkomt op ruim 45% van het personeel. Het gaat om 1.000 eigen medewerkers en 800 uitzendkrachten. Het afbouwen zal vanaf 1 november beginnen.

Het personeel hoeft niet uit protest een staking op touw te zetten, want daar zijn ze al mee bezig. Eerder deze week was al aangekondigd dat ze vandaag voor 24 uur het werk neerleggen. Dit omdat het aangepaste sociaal plan van VDL hen niet aanstaat.

BMW zal dit allemaal niet grappig vinden, want VDL loopt inmiddels flink achter. Er is al een achterstand van 3.800 auto’s, aldus de vakbonden. Die moet dus nog weggewerkt worden en straks komen er nog zo’n 4.000 Mini’s bij, waaronder de gelimiteerde Mini Electric Cabrio.

In 2024 is het afgelopen met de productie voor BMW. Wat VDL Nedcar daarna gaat doen is nog niet zeker. Een februari werd aangekondigd dat er een intentieovereenkomst was gesloten met het Duitse ElectricBrands, maar dat is nog niet in kannen en kruiken.