Motormuis! Maverick verslaat Alien in TT van Assen

Knee down...elbow down...head down.

Terwijl de zomer losbarst als een malle, blijven de gemotoriseerde sporten maar vliegensvlug op ons afkomen. Vandaag staat natuurlijk de Grand Prix van Oostenrijk op de planning, maar er is meer te beleven. Wat te denken van de Pikes Peak hillclimb en de TT van Assen. Jawel! Het circuit in Drenthe greep weliswaar naast de Formule 1, maar geldt natuurlijk nog wel als de kathedraal van de de motorsport. Jaarlijks gaan alle squids die deze wereld rijk is op bedevaart naar de thuisbasis van Johan Derksen, teneinde de dappere mannen op twee wielen hun heldendaden te zien verrichten.

Repsol Honda rijder en BMW-verzamelaar Marc Marquez lijkt ook dit jaar weer niet te stoppen. Marquez heeft eigenlijk het stokje overgenomen van Rossi als de man die buitenaardse dingen kan op een motor. Niet voor niks werd/wordt hij ook wel een ‘alien’ genoemd. De manier waarop Marquez balanceert op de rand van het verliezen van de controle is Sennaesque te noemen. Na het verorberen van Dani Pedrosa verslindt de Spanjaard ook weer ‘gewoon’ zijn huidige teamgenoot en meervoudig kampioen Jorge Lorenzo. Die laatste heeft bewezen heel snel te kunnen zijn op een motor die hem ligt (als het niet regent), maar blijkt toch niet over de magische krachten van Markie Marc te beschikken.

De naaste belager van Marquez in het kampioenschap heet Andrea Dovizioso. De inmiddels 33-jarige Italiaan was altijd weergaloos in de opstapklasses, maar heeft die vorm nooit helemaal door kunnen trekken naar de koningsklasse, ook door te mager materiaal. ‘Dovi’ is inmiddels een vaste waarde bij Ducati, maar het Italiaanse merk staat er bekend om niet snel genoeg te zijn door de bochten. Team rood moet het vooral hebben van hun epische snelheid in rechte lijn. Een beetje zoals Ferrari in de F1 dit jaar dus. In de kwalificatie kwam Dovi gisteren niet verder dan plek 11.

Van pole start echter Fabio Quartararo op de klanten-Yamaha. De jonge Fransman is dit jaar de revelatie van het seizoen en voor hem was het de tweede pole in successie. Zoals we weten is de startpositie echter niet zo belangrijk als in de F1. Je kan in de race nog heel veel goedmaken, omdat ze in de MotoGP een bizar concept hanteren dat ‘inhalen’ heet.

In de beginfase van de race stoomt Dovizioso dan ook al snel op naar voren. Voor Suzuki-rijder Alex Rins gaat het al snel mis, hij pakt de leiding in de race, maar schuift dan onderuit. Pijnlijk voor de man op lichtblauw die een goed resultaat leek te kunnen halen. Ook pijnlijk: opper-verteraan Valentino Rossi gaat eveneens keihard onderuit, samen met Takaaki Nakagami. Het heeft lang geduurd, maar misschien moeten we toch concluderen dat het wel zo’n beetje klaar is voor ‘Vale’. De resultaten zijn toch ook niet meer wat ze geweest zijn. Dat gezegd hebbende, een blik op de tribune bewijst dat de krullenbol nog altijd enorm veel fans met nummer-46 petjes heeft.

In het begin van de race zitten de leiders dicht bij elkaar als altijd, maar dan ontstaat er toch wat schifting. Quartararo, Marquez en Vinales weten zich los te weken van de rest. Het tweede groepje wordt aangevoerd door Dovizioso, die misschien al wel blij zal zijn met plek vier. Met nog 16 te gaan, kruipt Marquez voorbij Quartararo. In de F1 is dat dan 99 procent van de gevallen ‘done and dusted‘ maar in de MotoGP kan Quartararo gewoon counteren en zelfs weer een klein gaatje slaan.

Daarna komt de man met de beste voornaam uit de business opstomen. Maverick -ja zo heet ‘ie echt- Vinales pakt de leiding over. Marquez weet nu dat hij ook voorbij Quartararo moet gaan en doet dat ook. Het gaatje is een paar tienden, wordt dan een halve seconde…en vervolgens meer. Helaas geen thriller in de laatste ronde dit keer dus, maar Yamaha en Vinales zullen daar maling om hebben.

Marquez weet dat hij weer wat puntjes uitloopt op Dovi en komt met een wheelie over de finish. Hij weet ook dat de volgende race op de mooie Sachsenring plaatsvindt, waar hij de afgelopen negen(!) races gewonnen heeft. Als het publiek snel is, kan het nog net even de finish van de F1 race in Oostenrijk meepakken. Wel misschien even een extra elleboogbeschermertje omdoen op weg richting de Alpen. Vroaaaaaar.