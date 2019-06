Verkopen elektrische auto’s in de lift

We kijken nu iets verder dan Nederland. Hoe doet de EV het eigenlijk in Europa?

Er was deze week veel te doen omtrent elektrische auto’s. Het klimaatakkoord werd afgelopen donderdag gepresenteerd. Daarin werd duidelijk dat de overheid aanzienlijk minder gaat investeren in elektrische auto’s. Het is heel makkelijk om daar op af te geven. Aan de andere kant: dankzij de nieuwe regels krijgen we minder ‘Outlander-PHEV’-esque taferelen. Het kost simpelweg te veel geld.

Is de elektrische auto daarmee ten dode opgeschreven in Nederland? De tijd zal het moeten uitwijzen. Er zijn Europese landen waarbij de elektrische auto minder zwaar gesubsidieerd wordt, als in Nederland. Toch blijkt dat de elektrische auto toeneemt in populariteit in Europa, zo meldt EV-Sales.

Het aantal verkochte auto’s met een stekker is namelijk gestegen afgelopen maand. Er werden in mei namelijk 37.400 stekkerauto’s verkocht. Opmerkelijk genoeg is het overgrote deel daarvan (63%), volledig elektrisch. In absolute aantallen hebben we het over 24.000 auto’s zonder verbrandingsmotor. Dat is 28 procent méér dan in dezelfde periode in 2018.

De top 5 van Mei 2019 ziet er als volgt uit:

1. Renault Zoe (4.106)

2. Mitsubishi Outlander PHEV (3.286)

3. Tesla Model 3 (2.849)

4. BMW i3 (2.178)

5. Volkswagen e-Golf (1.993)

De Renault Zoe doet het uitstekend. De kans dat die trend doorzet is erg groot, want de Zoe is onlangs voorzien van een ingrijpende facelift. De Outlander PHEV doet het opmerkelijk genoeg ook erg goed. De Tesla Model 3 is met name populair in Noorwegen en Nederland, alhoewel men in Duitsland ook erg gecharmeerd is van het elektrische BMW 3 Serie alternatief.

Hyundai (Kona EV) en Kia (e-Niro) scoren nog niet heel hoog, maar dat komt voornamelijk doordat ze niet snel genoeg kunnen leveren. Kijken we naar de grote, luxe elektrische auto’s dan vallen er twee dingen op. Het eerste is de inhaalslag van de Audi e-Tron. De Jaguar I-Pace begon het jaar voortvarend, maar de e-Tron van Audi loopt hard in. Het tweede wat opvalt: de verkopen van de voorheen populaire Tesla Model S en met name Model X zijn gekelderd. Beide auto’s komen niet voor in de Top 20.