“Musk weigerde Autopilot veilig te maken vanwege geld”

Kapot!

Een nieuwe dag, een nieuwe kwaliteitspublicatie die Elon Musk kapot wil maken. Tesla-techneuten die betrokken waren bij de ontwikkeling van Autopilot hebben voorgesteld om meer sensoren aan het syteem toe te voegen voor de veiligheid, maar Elon Musk heeft dit plan naar verluidt keihard afgeschoten, onder andere vanwege de kosten. Dit is de conclusie van The Wall Street Journal op basis van meerdere bronnen die betrokken zijn/waren bij Tesla.

De sensoren zouden bedoeld zijn om de ogen van de chauffeur te volgen, teneinde vast te stellen of de bestuurder op op de weg let of niet. Een andere sensor zou vast kunnen stellen of de bestuurder te allen tijde zijn handen op het stuur houdt. Musk heeft naar verluidt beide voorstellen afgeknald, omdat deze te duur zouden zijn, niet effectief genoeg én bestuurders alleen maar zouden irriteren. Vooral de eerste reden is natuurlijk een pijnlijk puntje gezien het feit dat er inmiddels verschillende mensen zijn omgekomen bij crashes waarin Autopilot een rol speelde. De vergelijking met de Ford Pinto is snel gemaakt.

De Muskias himself heeft inmiddels gereageerd via zijn geprefereerde medium en werp alle aantijgingen van zich af. De beslissing om niet met een eyetracker te komen had volgens de Musk alleen te maken met gebrek aan effectiviteit en niet met kosten. Tesla’s hebben daarnaast al een sensor die monitort of bestuurders hun handen aan het stuur houden.

This is false. Eyetracking rejected for being ineffective, not for cost. WSJ fails to mention that Tesla is safest car on road, which would make article ridiculous. Approx 4X better than avg. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2018

Het is wederom een vervelend verhaal voor Musk waarbij het lastig is om vast te stellen wie de waarheid spreekt. Zeker is dat de een na de andere Autopilot-honcho Tesla in de afgelopen jaren verlaten heeft, wat meestal gepaard ging met wrevel. Of de ex-werknemers hun oude baas een trap na willen geven of dat ze in de eerste plaats vertrokken zijn omdat Musk een hork is, mag iedereen voor zichzelf inschatten.



Bedankt Frank voor de tip!