Max Verstappen blijft gewoon dezelfde oude gangster

De titel en subtitel zijn natuurlijk referenties naar Ginuwine’s enge banger Same Ol’ G, uit de tijd dat de muziek nog goed was en de BMW’s nog RWD. Helaas leven we niet meer in die tijd, maar ook deze dagen kennen zo hun positieve kanten. Vorig weekend bijvoorbeeld pakte onze Max weer eens een overwinning in de F1, misschien wel zijn mooiste tot nu toe. Het went heel snel, een Nederlander aan de top van de F1. Zo snel dat je bijna vergeet dat we dat dus nooit hadden meegemaakt in de eerste 66 jaar van het wereldkampioenschap.

Na Max’ magistrale overwinning vond de officiële site van de F1 het tijd om een longread over MV33 te plaatsen. Het stukkie behelst Max’ achtergrond, met vader Jos en moeder Sophie, alsmede het zeuren om een kart op jonge leeftijd (had ik dus toch nog wat meer moeten doen). Daarna passeert ook het prille begin van Max’ F1 carrière nog een keer de revue. Maar het meeste daarvan weten we allemaal al. Hoewel de anekdote die Helmut Marko vertelt over hoe hij pa Jos door de telefoon even met zijn mond vol tanden liet staan nog wel geinig is:

I said ‘We do something different – we go to Formula 1’. There was silence. ‘Jos? Jos? Jos?’ More silence! He couldn’t believe it. Two or three days later we had a meeting in Graz, where we worked out how we were going to do it.

Je kan je het moment dat de emotionele Jos zich realiseerde dat ‘het echt ging gebeuren’ makkelijk inbeelden. Maar wij lazen door voor het harde nieuws. En jawel! Dan toch, aan het eind van het artikel, een Boulevardesque quootje van Max. Is Max zichzelf anders gaan zien nu hij steeds bekender wordt, is de vraag. MV33’s antwoord luidt als volgt:

Ik beschouw mezelf niet echt als een superster. Ik ben gewoon Max, een F1 coureur, maar ook een normaal mens in het echte leven. Ik denk dat er geen verschil is tussen beide [personages]. Ik maak me ook niet al te druk om alles wat mijn tijd opeist. Ik gedraag me gewoon hetzelfde als vorig jaar en het jaar daarvoor. De buitenwereld ziet het misschien op een andere manier omdat je beroemder wordt.

Waarvan akte.