Honda: “Motor van Verstappen zat echt op het randje”

Highway to the dangerzone.

Het was een glorieuze zondag in de F1. Voor de neutrale fan, voor Max Verstappen, maar misschien nog wel meer voor Honda. De Japanse fabrikant heeft jarenlang doffe ellende achter de rug van het type waardoor Japanners zich normaal gesproken met liefde in het zwaard werpen. Maar dit keer zijn ze voorlopig doorgegaan met het avontuur in Japan. Via Toro Rosso kwam het team terecht bij Red Bull Racing. De twee partijen waren feitelijk tot elkaar veroordeeld, omdat Mercedes en Ferrari de Oostenrijkse renstal geen Power Units (PU) wilde leveren en de relatie tussen Red Bull en Renault op de klippen was gelopen.

Maar zo’n marriage of convenience hoeft dus niet altijd zo heel verkeerd te zijn, zo bleek afgelopen zondag. Tuurlijk, een zwaluw maakt geen zomer. Voor Red Bull is af en toe een race winnen niet voldoende en bij Honda wordt er intern nog steeds getwijfeld of men wel door moet gaan met de F1. Maar dat de zege beide partijen lucht geeft is een understatement. Dit is een keiharde hit pure zuurstof in de alveoli.

Honda’s honcho Toyoharu Tanabe was de gebraden haan en werd ondervraagd over wat deze winst voor hem en Honda betekent door de officiële website van de F1. Tanabe is blij maar houdt ook slagen om de arm. Hij verwacht niet dat dit nu de nieuwe norm is. Het doet hem vooral deugd dat Max’ motor in Oostenrijk heel bleef, want volgens de Japanner zat de power unit ‘op het randje’ qua koeling:

We were on the edge on terms of cooling. Of course, the high temperatures forced us to save the power unit. We tried to extract as much power as we could. I did not [expect to be competitive] like this, be so strong. From the previous races we could see a very strong Mercedes but sometimes we could compete with Ferrari. Differently, we showed the strongest performance against them, so I’m a bit surprised.

Inderdaad hadden scherpe observanten voorafgaand aan de race al opgemerkt dat veel team extra inkepingen in hun motorkappen hadden gemaakt, als ware het met een schaar bewerkte peperdure spijkerbroeken. Dit had uiteraard tot doel om de verzengende hitte te compenseren voor hun PU’s. Goed voor de motor, niet zo goed voor de aerodynamische performance. Bij Red Bull Racing viel het echter wel mee met de extra ‘kieuwen’.

In de euforie zijn we het alweer bijna vergeten, maar de olifanten onder ons weten dan ook nog dat Max richting het einde van de race over de radio riep dat hij vermogen verloor. Hem werd verteld de motor op de stand ‘FAIL-3’ te zetten. Tanabe gaat echter niet in detail in op of dit iets te maken had met het feit dat de motor in zijn ogen ‘op de rand zat’. Wel wil hij even kwijt dat de zaken in Silverstone waarschijnlijk weer helemaal anders zullen zijn. Daarom moeten hij en zijn werkbijen volgens hem vooral hard blijven werken. Lijkt ons een strak plan…