Lexani maakt briljant mobiel kantoor

Mag meteen naar Nederland komen, van ons.

Amerikanen doen veel dingen net even wat beter dan wij Europeanen. Denk aan caravans bijvoorbeeld. Zij hebben Airstreams, wij moeten het doen met een Kip-caravan. Campers? Amerikanen hebben omgebouwde vrachtwagens, wij flansen een lading polyester op een Peugeot Boxer. Hetzelfde geld voor de zogenaamde ‘mobile offices’. Handig voor als je veel kilometers moet afleggen, maar onderweg nog even moet werken.

In Europa vind je ze ook, meestal een Mercedes Vito met wieldoppen en een faxmachine. Uiteraard doen ze ook dit in het land van Uncle Sam net iets beter. Dit is het nieuwste prestigeobject va Lexani Motorcars. De interieur-specialisten weten zelfs van de meest basale terreinauto een limousine te bouwen. Vaak geldt dat hoe groter de auto, hoe meer ruimte Lexani heeft om leer, hout en elektronica te monteren.

Ditmaal hebben ze maar liefst 10 meter aan ‘auto’ tot hun beschikking gehad. Het resultaat heet de Lexani G-77 Sky Master. De basis is een Ford F-Series, namelijk de F-550. Het is eigenlijk een privejet voor op de openbare weg, althans, qua interieur. Ondanks de loeisterke V8 in het vooronder is het prestatiepotentieel bescheiden.

De Lexani G-77 Sky Master is erg prijzig: de Amerikanen willen er graag een miljoen dollar voor hebben. Dan krijg je een kleine vrachtwagen met 6 comfy chairs met uiteraard massagefunctie. Tevens kun je aan twee kanten jezelf vergapen aan enorme schermen met Apple TV-functie. Handig voor de prestatie bij de Autoblog-redactievergadering.