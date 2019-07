Autoblog advies: vierzits cabrio met 300 pk voor 30 mille

Wat is er te krijgen in deze specifieke categorie? Team Autoblog zoekt het voor u uit!

Het is het onderwerp van de dag: rekeningrijden. Zelfs de grootste anti-rekeningrijden-partij, de VVD, is namelijk bijna om. Maar ondanks dat iedereen het er nu weer over heeft, betalen we toch al behoorlijk veel geld om een auto te kunnen rijden. Met de accijnzen zou je zelfs kunnen stellen dat de gebruiker al betaalt.

Autoblog-lezer Hans zit in zo’n situatie. Hij rijdt dagelijks veel kilometers in een Renault Talisman. Omdat hij zo vaak op de weg zit, ligt er een zuinige viercilinder onder de kap. Echter, Hans zoekt er iets leuks bij ‘voor ernaast’, voor die leuke privékilometers. De Talisman is een prima auto, maar het mag wel iets aparter. De eisen zijn eigenlijk heel erg simpel. Het moet een cabriolet zijn met vier zitplaatsen en minimaal 300 pk.

De wensen en eisen kun je in onderstaande tabel bekijken:

Huidige /vorige auto's: Renault Talisman (lease) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 30.000 km Jaarkilometrage: 5.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Cabrio voor de mooie dagen Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Geen wagens uit het oosten, Japans, Koreaans

Wat mis je door de no-go?

Officieel is Infiniti geen Japans, maar een Amerikaans merk. Maar ja, de Infiniti G37 wordt gebouwd in het Japanse Kaminokawa en valt dus bij voorbaat af. Kijkend naar de eisen, is dit de enige Japanse vierzits cabrio die in aanmerking zou komen, want de Lexus IS250 komt 100 pk te kort. De Infiniti G37 Cabrio (CV37) is in feite een luxe Nissan Skyline. Onder de kap treffen we de motor uit de Nissan 370Z aan, die in dit geval goed is voor 320 pk. Waarom is de Infiniti G37 een goede keuze? Simpel, ze zijn allemaal volgepakt qua uitrusting, opties waren nauwelijks mogelijk omdat het allemaal al aanwezig was. Het is ook een van de weinig fraaie cabriolets met een hard dak. En de betrouwbaarheid is in orde. Voor 24 mille heb je een exemplaar uit 2010 met 70.000 op de klok. Dus je hebt ook nog eens enorm veel waar voor je geld. Echt een topper die het overwegen waard is.

Mercedes-Benz E350 CGI Elegance Cabriolet (A207)

€ 28.500

2010

110.000 km

Ondanks dat Mercedes-Benz deze auto een ‘E-Klasse’ noemt, is het in technisch opzicht gewoon een C-Klasse. Hat karakter doet wel meer denken aan een E-Klasse. Sportiviteit is deze auto vreemd. De E350 CGI komt eigenlijk net een paar pk’s te kort om in de eisen te vallen, maar het is de motor die het beste past bij deze auto. Er was ook een E500 en die kun je vinden in het budget, maar de V8 voegt niet heel erg veel toe aan de beleving aan de auto. Dit is een perfecte auto om sereen mee te cruisen. Ga daarom ook voor een Elegance in plaats van een AMG-Line. Deze auto gaat niet sportief worden, vandaar dat er ook nooit een ‘echte’ AMG-uitvoering van is geweest. In het budget zijn er voldoende E-Klasses cabriolet te vinden, maar de meeste zijn viercilinders en hebben aanzienlijk minder vermogen. Check hier het E-Klasse Cabrio-aankoopadvies.

Audi S5 Cabriolet

€ 27.500

2011

80.000 km

Misschien wel de maatstaf in de klasse en een auto waar je zeker naar moet kijken als een FWD-basis geen dealbreaker vormt. De Audi S5 Cabriolet heeft níet de oude 4.2 uit de coupe, maar een 3.0 V6 onder de kap. Voor velen klinkt dat als een minpunt, maar dat was het zeker niet. De zescilinder stuurt beter (iets minder gewicht op de neus), heeft meer koppel onderin en is veel betrouwbaarder. Deze TFSI-unit is behoorlijk teruggetuned, want 400 pk is vrij eenvoudig haalbaar met een simpele ECU-upgrade. Dankzij de quattro vierwielaandrijving kan die het vermogen ook altijd kwijt. Het exterieur is nog altijd beeldschoon. De stoffen kap draagt daar aan bij. Het interieur is fraai, alhoewel het MMI-systeem een vrij klein schermpje heeft. Dat verraadt een beetje de leeftijd van de auto. De S5 is overwegend comfortabel, maar aanzienlijk directer en stugger dan de E350. Bekijk hier het Audi S5 aankoopadvies.

BMW 640iA Cabriolet High Executive (F12)

€ 28.500

2012

145.000 km

Je kan bij BMW enorm veel kanten op als je een vierzits cabriolet wenst. De 135i is erg leuk, maar vrij krap. Mocht het voldoende zijn; voor dertig ruggen koop je een laat exemplaar met weinig kilometers. De 335i is een optie, maar dan heb je een hardtop. Ook mist ‘ie de power van de Audi S5. Zelfs een M3 Cabriolet zou kunnen, maar houdt er dan rekening mee dat het juweeltje onder de kap gepaard gaat met hoge onderhoudskosten. Zo komen we uit op de BMW 640i Cabriolet. Het is de basisuitvoering, maar meer heb je echt niet nodig. De 320 pk sterke zes-in-lijn is een heerlijkheid. Het interieur is fraai: ten opzichte van de toch al puike F10 5-serie is er gezorgd voor een nog hoogwaardigere ambiance. In het budget heb je wel te maken met exemplaren met wat meer kilometers, maar mits goed onderhouden is dat echt geen probleem voor deze auto. Voordeel ten opzichte van de E-Klasse en S5 is dat de 6-serie een maatje groter is.

Chevrolet Camaro SS Convertible

€ 29.500

2011

80.000 km

De Camaro is de grote concurrent voor de Ford Mustang, die ook mogelijk is in dit budget. Toch raden we in dit geval de Camaro aan. Het is simpelweg de betere auto. De auto staat op het chassis van een Holden Commodore en is aanzienlijk hoogwaardiger dan de Mustang, die in deze jaartallen nog met een starre achteras uitgerust was. De Camaro is er als V6 (RS) en V8 (SS). Die zescilinder is niet eens zo gek, het 3.6 liter grote blok levert namelijk meer dan 300 pk en voldoet dus al aan de eisen. Je wilt echter de V8, het liefst met de handbak. Dat maakt de beleving helemaal compleet. Daardoor vergeet je het goedkoop aandoend interieur veel beter. Over dat interieur: het is minder plastiek dan een Mustang en iets zakelijker vormgegeven. De 6.2 liter grote achtcilinder is goed voor 400 pk en een prima project voor als je meer vermogen eruit wil halen. Er zijn namelijk veel upgrades voor te vinden.

Jaguar XK 4.2 Convertible (X150)

€ 29.950

2007

110.000 km

Of deze Jaaaaag in het plaatje past hangt af van hoe groot de achterbank moet zijn. De Jaguar XK heeft namelijk niet de meeste ruimte op de achterbank, om het met een Brits understatement te zeggen. Voor twee kinderen is het echter prima. In het budget kun je kiezen voor een heel laat exemplaar van de eerste generatie, of een eentje van de tweede generatie. Ga altijd voor die laatste. Het is design-technisch een meesterwerk van Ian Callum. De XK Convertible oogt nog altijd zeer fraai en modern. De auto is gemaakt van aluminium, dus het gewicht valt relatief mee. Het is de lichtste auto uit dit overzicht. Mocht de XK8 niet snel genoeg zijn, zijn er ook XKR’s te vinden in het budget. Die heeft dezelfde motor, maar dan met een Eaton supercharger, goed voor 420 pk. Veel beter wordt het niet. Deze auto is wel hoger in de markt gepositioneerd dan de meeste andere in dit lijstje, iets dat je ook terug ziet komen in de onderhoudskosten.

YOLO: Porsche 911 Carrera Cabriolet (996)

€ 28.950

2003

100.000 km

Jazeker, waarom geen Porsche 911? Deze heeft ook twee minuscule zitjes achter. In de cabrio zijn deze gek genoeg iets bruikbaarder dan in de coupé. Althans, als het dak open is. Ruim is het niet, maar je hebt iets van aflegruimte en in een noodgeval kan er iemand een paar minuutjes meeliften. Qua rijden is de Porsche 996 verreweg de leukste uit dit rijtje, samen met de Jaguar. Het is een sportwagen die iets praktischer is gemaakt. Niet een snelle cabrio op basis van een sedan. Qua betrouwbaarheid zul je direct afkortingen als ‘IMS’ en dergelijke naar je hoofd geslingerd krijgen als je op internet zoekt. Dat was inderdaad een dingetje, maar inmiddels staan er voldoende exemplaren te koop die reeds ‘de fix’ gehad hebben. De ‘puurste’ varianten zijn het duurst. Een handbak in combinatie met achterwielaandrijving was destijds het goedkoopst, maar nu het duurst. Als je geen probleem hebt met vierwielaandrijving en een automaat, kun je kiezen uit hele nette Carrera 4 Cabriolets met Tiptronic-bak. Ondanks dat nachtmerrie-verhalen van ‘kenners’ omtrent de 996 zwaar overtrokken kunnen zijn, dien je er wel mee rekening te houden dat het een sportwagen is die nieuw destijds erg prijzig was. Onderhoud kan dus in de papieren lopen. Bekijk hier het 996-aankoopadvies.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!