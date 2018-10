Max Verstappen bovenaan bij eerste training Mexico

Het weekend begint goed voor 's lands racefanaten.

Max Verstappen is weer lekker bezig. Niet voor de titel, die strijd is zo goed als gestreden. Nee, ter voorbereiding van goede tijden die gaan komen, doet Max zijn uiterste best om te presteren. En dat lukt best aardig: na het succes van de GP van de VS vorige week, gaat het in Mexico ook top.

Tijdens de eerste vrije training van Mexico is het namelijk de Nederlander die de snelste tijd noteert. Vorig jaar liep het al even gesmeerd voor de Nederlander, hij startte als tweede en werd eerste. Nou weten we natuurlijk dat een training als deze nog niet zo veel hoeft te betekenen, maar een beetje hoop houden kan altijd.

Voor de overwinning hoeft het niet zozeer, want zoals eerder gezegd zijn de titelkansen voor iedereen die niet Lewis Hamilton is, zo goed als verkeken. Een pole pakken dit weekend zou wel leuk zijn voor het zoveelste record, dit keer de jongste coureur ooit die als eerste mag starten in een GP. Voorbarig wellicht, maar zoals eerder gezegd: een beetje hoop houden mag altijd.

De voorlopige tijden:

1. Verstappen 1.16.656

2. Ricciardo 1.17.139

3. Sainz 1.17.926

4. Hulkenberg 1.18.028

5. Hamilton 1.18.075

6. Bottas 1.18.322

7. Vettel 1.18.746

8. Raikkonen 1.18.936

9. Hartley 1.19.024

10. Latifi 1.19.078

11. Perez 1.19.124

12. Giovinazzi 1.19.134

13. Grosjean 1.19.276

14. Ericsson 1.19.312

15. Norris 1.19.646

16. Vandoorne 1.19.716

17. Magnussen 1.19.853

18. Sirotkin 1.19.899

19. Stroll 1.20.142

20. Gasly NB