“Red Bull doet in 2019 mee om de titel”

Het leuke van de Formule 1 zijn niet alleen de races, maar het is ook de complete hysterie eromheen. Nadat de eerste races zijn verreden wordt de stoelendans al ingezet en komen de roddels en achterklap naar boven. Het levert ons in elk geval lekker smeuïge verhalen op. Dat komt mede door de eigenwijze en welbespraakte sleutelfiguren die in de paddock rondlopen. Met name Helmut Marko is altijd goed voor een paar boude uitspraken. Goed nieuws: hij heeft er weer een paar.

Aan het Duitse Motorsport Magazin liet hij namelijk een paar interessante dingen los. Net als de internationale media was Marko zeer onder de indruk van de inhaalrace Max Verstappen: “Het verrast ons nooit hoe goed hij is.” Hij heeft zijn oogappel heel erg hoog zitten, dus de twijfel aan heeft begin van het seizoen heeft Marko geen last van gehad, blijkbaar.

Sterker nog, Marko denkt dat Verstappen titelkandidaat is voor 2019. Ricciardo rijdt volgend jaar voor Renault en wordt vervangen door Pierre Gasly. De Fransman heeft ongetwijfeld leuke plannen, maar hij zal voorlopig nummer 2 coureur blijven. Volgend jaar rijdt Red Bull met de Honda-motor en volgens Marko ziet het er zeer goed uit. Sterker nog, hij gooit het hoge woord er gewoon uit: “Ik denk dat we mee kunnen vechten voor het kampioenschap in 2019.”

Ondanks dat Ricciardo nog altijd Red Bull-coureur is, kan Helmut het niet laten om een klein speldenprikje uit te delen. “Daniel had een elektronisch probleem. Hij zal met dit soort problemen de komende jaren moeten leren leven”, refererend aan zijn overstap naar het team van Renault. Betreft de combinatie Red Bull Honda, heeft Marko er alle vertrouwen in. De Toro Rosso’s fungeren dit seizoen voornamelijk als test-vehikels voor de motor. Alle upgrades en aanpassingen worden constant doorgevoerd. Dit zorgde ervoor dat de Toro Rosso’s afgelopen race wederom achteraan moesten starten.

“Dat is een voordeel voor Red Bull, Honda én Toro Rosso.”, aldus Helmu Marko. “Honda is nu al Renault voorbij qua performance. Niet alleen in de kwalificaties, maar ook in de race.” Waarschijnlijk doelt hij puur op motorvermogen, want ondanks een knappe P9 van Brendon Hartley eindigde Sainz en Hulkenberg vóór de Toro Rosso’s, zowel in kwalificatie als in de race.