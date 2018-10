Max kan de komende 5 races een record pakken

Maar dan moet de Nederlander wel zijn stinkende best gaan doen.

Max Verstappen kwam al op jonge leeftijd de F1 binnen stormen. Het feit dat de inmiddels 21-jarige coureur ook nog succesvol weet te zijn, zorgt voor een aantal leuke records. Zo heeft de Red Bull-rijder inmiddels al zeven records weten te pakken. Verstappen is onder meer de jongste coureur die aan de startgrid van een race verscheen (17 jaar, 166 dagen), hij is de jongste winnaar van een Grand Prix (18 jaar, 228 dagen) en hij is de jongste coureur die een snelste ronde wist te rijden (19 jaar, 44 dagen). Zolang er nog geen nieuw bloed jonger dan Max in de F1 verschijnt én minstens zo succesvol weet te zijn, kan de Nederlander nog wel even doorgaan met records pakken.

Er is op zeer korte termijn nog een nieuw record voor het grijpen, maar dan moet Verstappen wel alles uit de kast halen. De 21-jarige heeft namelijk nog vijf races de tijd om een pole position te halen. Dan zou hij de jongste F1-rijder ooit zijn die een pole position pakt. Die kans is echter zeer gering, met de auto’s van Mercedes en Ferrari die de kwalificaties vaak goed weten te rijden. Maar toch, met een beetje regen en een beetje mazzel, is het wellicht nog mogelijk. Tevens staat Mexico nog op de kalender (28 oktober), alwaar Max vorig jaar een tweede plek pakte in de kwalificatie (en vervolgens won)!

Max heeft al vier keer een Grand Prix gewonnen, maar kreeg het nooit voor elkaar een pole position te halen. Dat is overigens ook een record.

NB: het huidige record voor de jongste coureur die pole pakt is Sebastian Vettel. Hij was 21 jaar en 72 dagen.