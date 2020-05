Max Verstappen gaat waarschijnlijk minder geld verdienen

Dat wordt op een houtje bijten voor onze held Max Verstappen.

Er staat veel te veranderen in de Formule 1. Na ruim tien jaar bakkeleien heeft het er alle schijn van dat er toch eindelijk een cost cap komt in de Formule 1. Hoewel het nieuwe technische reglement een jaar is uitgesteld tot 2022, moet dit cost cap al gaan gelden in 2021. Het voorstel is om de uitgaven voor 2021 te beperken tot 145 miljoen Dollar, waarna de grens in 2022 daalt naar 140 miljoen Dollar en vervolgens naar 135 miljoen Dollar voor de seizoenen van 2023-2025. Alleen een veto van Ferrari zou het nu nog tegen kunnen houden. Maar niemand verwacht meer dat de Italianen hun speciale recht nu nog gaan inzetten.

Zelfs de rijkere teams lijken zich inmiddels door de druk van het Coronavirus namelijk te realiseren dat de oude stijl F1 niet meer levensvatbaar is. De toekomst zal uitwijzen of de cost cap het begin van het einde is voor de F1, of dat er nieuwe lucratieve hoogtes bereikt zullen worden. Dat laatste lijkt echter sowieso niet te gaan gelden voor de coureurs.

Waar eerst nog de gedachte was dat de coureurs financieel zouden profiteren van een cost cap, is dat nu compleet omgeslagen. Verschillende bonzen in de sport spreken zich namelijk ook uit voor een salarisplafond voor de coureurs. Anders zouden de rijke teams namelijk alsnog het verschil kunnen maken door honderden miljoenen uit te geven aan de beste coureurs. Dergelijke broodroof kennen we gek genoeg uit het kapitalistische Amerika. Sterren als Lebron James verdienen daar weliswaar lekker (miljoen of 40 per jaar). Doch als je kijkt hoeveel winst de Lakers maken, wordt de superster eigenlijk zwaar onderbetaald.

Dr. Helmut Marko gnuift bij de ORF al dat het voor Max Verstappen waarschijnlijk ook zover zal komen:

Max Verstappen zal dat niet leuk vinden om te horen, maar op enig moment zal er ook een maximumbedrag worden ingevoerd voor coureurssalarissen. Helmut Marko, tweede vader van Max Verstappen

Max Emilian tekende aan het begin van het jaar een nieuw contract tot en met 2023. Naar verluidt verdient de Nederlander nu zo’n 40 miljoen Euro per seizoen. Het leek toen wat voorbarig, maar misschien was het toch geen epische blunder. Er zijn inmiddels al wat tekenen dat de teams nu al rekening houden met de mogelijke toekomstige ontwikkeling. Zo is Sebastian Vettels megasalaris een ding van het verleden. Ricciardo, na Hamilton, Vettel en Verstappen vorig jaar de vierde grootste verdiener, moet bij McLaren ook een stapje terug. Het is alleen nog even de vraag wat Mercedes gaat doen met Hamilton.

Voor Max zit er ondertussen maar een ding op: even goed die aanbiedingen in de gaten houden bij de Jumbo. Zo kan hij wellicht vandaag alvast wat doen voor zijn zelfredzaamheid van morgen.