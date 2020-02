Dikke Range Rover verliest strijd tegen boom

In de buurt van Velp heeft een Range Rover aangetoond dat de SUV de strijd met bomen momenteel verliest.

Het is een beetje een dubbel. Aan de ene kant willen steeds meer mensen de wereld redden. Aan de andere kant wil iedereen een SUV rijden. Lekker veilig boven de rest uittoornen als de King of the Road, heerlijk. Volgens het gedachtengoed dat de rigueur is bij ’s lands gutmenschen, gaan die twee dingen echter eigenlijk niet samen.

Een SUV heeft namelijk een fors frontaal oppervlak en dat verhoogt de koolstofdioxide uitstoot. Als gevolg daarvan krijgen we lekker zachte winters. Zodoende kunnen politici nimmer meer goede sier maken door mee te doen aan de Elfstedentocht. Dat is uiteraard iets dat ten koste van alles voorkomen moet worden.

Het hele spanningsveld tussen veiligheid, bomen, milieu en SUV’s kwam vanmiddag samen in een ongeluk nabij Velp. Een ongeluk met zeer vervelende gevolgen overigens. Een inzittende heeft zeker een uur bekneld gezeten in het voertuig en is ter plekke gestabiliseerd met hulp van de arts uit de traumahelikopter. Ook de andere inzittende is na afloop naar het ziekenhuis gebracht, zij het met minder ernstige verwondingen.

Het begon allemaal met de zachte winter, die veel regen met zich meebrengt. Meer regen dan het afvoersysteem kan verwerken. Volgens de lokale bevolking zou op deze weg bij hevige regenval soms wel tien centimeter water op de weg liggen. Zoals collega @willeme’s favoriete band zou zingen: het regent harder dan ik hebben kan. Daardoor ontstaat aquaplaning, waar ook veilige vierwielaandrijving niks aan helpt.

Zodoende knalde de L322 op een boom, waarbij bleek dat die bomen eigenlijk geen hulp nodig hebben om zich te weren tegen Range Rovers. Twee inzittenden moesten dat zoals gezegd helaas aan den lijve ondervinden. We hopen dat het goed met hen gaat. Voor de rest resteert de les die we kunnen leren uit dit voorval: aquaplaning is het nieuwe ijzel. Kijk dus uit voor het vocht als je de weg opzoekt.

Image-Credit: Roland Heitink/Persbureau Heitink