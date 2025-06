Verstappen zegt geen sorry: “Volgende keer neem ik tissues mee voor Russell”

Het leek een saaie race te worden op het circuit de Catelunya vanmiddag. Aan het eind werd het toch nog spannend en kookte onze held Verstappen over. Max schuurt nu tegen een schorsing aan. Sorry zeggen doet MV1 echter niet…

Ja je kent ze wel, die figuren die geen sorry kunnen zeggen. Meestal zijn dit geen mensen die je in leven wil toelaten en waar je van moet hopen dat je er in een grote boog omheen kan lopen. Nu scharen we Max niet in deze categorie der gruwelike graftakken. Meestal komt Max over als een sympathieke gozer. Doch wat de Limburger vandaag allemaal liet zien, verdient niet de schoonheidsprijs. Max is weliswaar bewonderenswaardig echt…maar je moet wel even je hand op kunnen steken als je grove fouten maakt.

Want, we kunnen wel stellen dat Max dat deed in Spanje. Tot op zekere hoogte, is het ook nog wel begrijpelijk. Niet goed te praten, maar begrijpelijk. Onze held leek de zeepkist van Red Bull (kijk nog even naar wat Perez, Lawson en Tsunoda ermee kunnen de laatste twee seizoenen) weer vakkundig naar een podium te slepen. Totdat Antonelli in de slotfase stil viel en daarmee voor een verhitte slotfase van de race zorgde.

Max ‘moest’ nogmaals de pit opzoeken, waar alleen nog een set harde banden op hem wachtte. Beter had Red Bull de strategie van negen jaar geleden kunnen toepassen. Toen stopte Max een keer minder dan de snellere Raikkonen, hield hij de Fin achter zich en won zo zijn eerste Grand Prix. Maar vandaag was hij na de safetycar door de strategie eigenlijk bij voorbaat kansloos tegen geslepen rivalen als Leclerc en Russell.

Met beiden kwam het tot een lichte touché. Leclerc ging voorbij en daarna werd Max ook nog verteld zijn vierde plek aan Russell op te geven in anticipatie op een straf die Max anders vermoedelijk zou krijgen. Dat was althans de gedachte van het team. Verstappen toonde zich witheet op de radio en reed daarna expres tegen Russell aan. Nico Rosberg vond het een zwarte vlag waardig. Anderen roepen om een schorsing voor Max.

Daar zit onze held nu toch al dicht tegenaan. Naast de (milde) tijdstraf van tien seconden waardoor Max van P5 terug is gevallen naar P10 in de eindklassering van vandaag, krijgt hij ook drie strafpunten op zijn licentie. Daarmee zit hij nu op 11 strafpunten. Eentje meer en hij moet een race uitzitten.

Toch was Max zelf na de race duidelijk niet van plan om sorry te zeggen. Tegenover een journaliste van Sky Sports F1 gaf hij aan dat hij het over de hele race wilde hebben, niet een incident. Op de softe vraag of Max het niet jammer vindt zijn reputatie te schaden met dit soort acties, juist omdat hij vaak laat zien hoe goed hij werkelijk is, kwam er een bits ‘ja dat is dan jouw mening’ uit. Bij F1TV durfden ze de vraag niet eens te stellen.

Russell liet er geen geheim over bestaan dat hij Max een tokkie vindt. Daarbij was de Brit in eerste instantie nog vrij reëel. Maar later kwam er ook bij ‘er kijken ook veel kinderen’. Dat is dan natuurlijk ook weer net een beetje eng onheus effectbejach. Misschien lokt George onze Max wel bewust uit de tent. Want Max reageerde voorspelbaar met ‘de volgende keer zal ik tissues voor hem meenemen’.

Uitgerekend bij het onvolprezen Viaplay kwam Max nog het dichtste in de buurt van iets van zelfreflectie. Gevraagd of hij de ‘botsing’ niet had kunnen voorkomen, geeft Max toe ‘Klopt’. Waarom hij het dan niet gedaan heeft? ‘Dat weet ik niet Chiel’. Kortsluiting dus bij MV1. Dat het zijn titelkansen kan schaden, boeit de Nederlander naar eigen zeggen geen lor. Daar is Red Bull toch veel te langzaam voor, stelt hij. Waarvan akte.

Maar het is toch een beetje bijzonder. Aan de ene kant toont dit natuurlijk wel dat, hoe laconiek Max ook doet over zijn titelkansen, hij (heel veel) geeft om het resultaat. Je bent 27, hebt een vliegtuig, een boot, een leuke vriendin, een dochter en je wordt miljardair met racen. Je zou ook kunnen denken ‘laat lekker gaan’. Zo is Max echter niet gebouwd. Schaar jij dit nu onder ‘mooie echte emotie’, of moet Max nou toch een keer zijn hand opsteken en dit soort rafelrandjes keihard aanpakken? Laat het weten, in de comments!